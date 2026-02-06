'공원·주거 기능 보강 논의' 한강시네폴리스 계획변경 움직임 속 ‘오퍼스 한강 스위첸’ 관심

호텔부지 용도 변경 핵심…주거 친화 개발 전환

공원 기부채납·주거용지 확대, 정주환경 개선 효과 기대

김포 한강시네폴리스 조성사업이 산업단지계획 변경을 추진하면서 개발 방향에 변화가 감지되고 있다. 핵심은 사업 부지 내 호텔 용지를 공원과 주거시설로 전환하는 내용으로, 이에 따라 단지 전반의 정주환경 개선과 함께 인근 주거단지인 '오퍼스 한강 스위첸'의 수혜 가능성도 커지고 있다는 평가가 나온다.

이번 계획 변경의 쟁점은 약 1만5,000평 규모, 1,700억원 상당의 호텔부지 용도 변경이다. 해당 부지는 당초 총사업비 약 1조2,000억원 규모의 한강시네폴리스 조성사업에 호텔 용지로 포함돼 있었으나, 김포도시공사는 이를 공원으로 전환해 김포시에 기부채납하는 방안을 추진하고 있다. 대신 사업 구조를 재조정해 주거용지 비중을 확대하고, 아파트와 오피스텔 등 주거시설 공급을 늘린다는 구상이다.

호텔 중심의 상업·숙박 기능 대신 공원과 주거 기능을 강화하는 방향으로 개발 축이 이동하면서 한강시네폴리스는 산업시설 위주의 단지를 넘어 주거와 업무, 공공 기능이 결합된 복합 개발지로 성격이 바뀌게 된다. 대규모 공원 조성으로 녹지 비율이 높아지고, 기부채납 방식으로 조성되는 공공시설이 더해지면서 주거 친화적인 환경이 형성될 것으로 예상된다.

이 같은 변화는 한강시네폴리스 공동주택용지에 조성된 '오퍼스 한강 스위첸'의 입지 경쟁력을 강화하는 요인으로 작용할 전망이다. 오퍼스 한강 스위첸은 총 1,029가구 규모의 대단지 아파트로, 산업단지 내 대표적인 주거시설로 꼽힌다. 호텔 부지 대신 공원이 조성될 경우 단지 인근 환경 여건이 개선되고, 주거시설 확대에 따른 상업·생활 인프라 확충 기대감도 커질 수 있다.

또한 주거 비중 확대는 산업단지 근무 수요와 실거주 수요를 동시에 흡수할 수 있는 구조를 만들며, 단지 전반의 생활 안정성과 장기적인 수요 기반을 강화하는 요소로 평가된다. 산업·업무 기능과 주거 기능이 균형을 이루는 개발 방식이 장기적인 도시 경쟁력 측면에서도 긍정적이라는 분석이다.

부동산 업계 관계자는 "호텔부지를 공원으로 전환하고 주거용지를 늘리는 것은 한강시네폴리스의 개발 성격을 근본적으로 바꾸는 변화"라며 "이미 조성된 오퍼스 한강 스위첸은 정주환경 개선과 주거 수요 확대 측면에서 직접적인 수혜를 기대할 수 있는 단지"라고 말했다.

이러한 가운데 KCC건설이 김포시 고촌읍 향산리 한강시네폴리스 산업단지 일원에서 공급한 '오퍼스 한강 스위첸'이 주목받고 있다. 해당 단지는 현재 잔여 세대를 대상으로 선착순 분양이 진행 중이다. 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동, 전용면적 84~99㎡ 총 1,029가구 규모로 조성되며, 일부 가구에서는 한강 조망도 가능하다.

분양가 상한제가 적용돼 인근 시세 대비 가격 경쟁력을 갖췄고, 1차 계약금 1,000만원 정액제를 제공해 초기 자금 부담을 낮췄다. 발코니 확장비는 500만~600만원대로 책정됐다. 전매제한은 3년이지만, 입주 시점보다 해제 시점이 앞서 입주 전 매매도 가능하다.

교육 환경도 장점으로 꼽힌다. 단지 내 국공립어린이집이 예정돼 있으며, 단지 앞에는 유치원과 초·중학교 신설이 계획돼 있다. 특히 고촌읍은 대학 입시 농어촌 특별전형 적용 지역으로, 서울과 가까운 입지와 입시 혜택을 동시에 누릴 수 있어 학부모 수요층의 관심이 꾸준하다는 평가다.

생활 인프라도 비교적 탄탄하다. 차량 10분 거리에 이마트 트레이더스, 홈플러스, 롯데마트, 김포 현대프리미엄아울렛 등이 위치해 있으며, 김포시청과 김포우리병원, 한강신도시 상권 접근성도 갖췄다. 여기에 걸포중앙공원과 체육·근린공원, 김포장릉 등 녹지·자연 자원도 인접해 있다.

업계에서는 한강시네폴리스 계획 변경이 본격화될 경우, 산업단지 내 주거시설에 대한 인식 자체가 달라질 가능성도 제기한다. 공원과 주거 중심의 개발 구조가 자리 잡으면, 기존 주거단지의 가치 재평가로 이어질 수 있다는 분석이다.

'오퍼스 한강 스위첸' 견본은 김포시 장기동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2028년 8월 예정이다.





