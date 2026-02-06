"배워서 남 준다"… 양산시립영어도서관, 영어동화지도사 양성·봉사 프로그램 운영

영어동화지도사 자격과정 운영



영어그림책 읽어주기 재능기부

경남 양산시립영어도서관은 영어독서에 관심 있는 성인을 대상으로 영어동화지도 역량을 키우고 지역사회 봉사로 연결하는 영어동화지도사 양성·봉사 연계 프로그램 'Story Share' 참여자를 모집한다.

3월 12일부터 매주 목요일 오전 10시∼11시 30분, 총 10회 진행되는 이번 프로그램은 영어그림책 읽어주기 활동에 필요한 실무 역량을 중심으로 운영된다.

참여자는 영어그림책의 이해, 스토리텔링 방법, 그림책 수업 설계 등 영어동화지도 교육을 이수하고 시연·실습 과정을 거치며, 과정 종료 후에는 '영어도서관 영어그림책 읽어주기' 자원활동가로 활동하게 된다. 또 온라인 시험 응시요건(출석률 60% 이상) 충족 시, 희망자에 한해 어린이영어교육연구회에서 발급하는 민간자격 '영어동화지도사' 취득을 선택적으로 진행할 수 있다.

참여 신청은 2월 11일 오전 10시부터 양산시립영어도서관 홈페이지에서 선착순으로 가능하다.

도서관 관계자는 "시민이 배움을 지역사회 나눔으로 이어가는 실천형 프로그램으로 영어독서지도에 관심 있는 성인들의 많은 참여를 바란다"고 전했다. 기타 자세한 사항은 홈페이지 공지사항을 참고하거나 영어도서관으로 문의하면 된다.

