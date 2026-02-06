본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"배워서 남 준다"… 양산시립영어도서관, 영어동화지도사 양성·봉사 프로그램 운영

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.06 10:44

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영어동화지도사 자격과정 운영

영어그림책 읽어주기 재능기부

경남 양산시립영어도서관은 영어독서에 관심 있는 성인을 대상으로 영어동화지도 역량을 키우고 지역사회 봉사로 연결하는 영어동화지도사 양성·봉사 연계 프로그램 'Story Share' 참여자를 모집한다.


3월 12일부터 매주 목요일 오전 10시∼11시 30분, 총 10회 진행되는 이번 프로그램은 영어그림책 읽어주기 활동에 필요한 실무 역량을 중심으로 운영된다.

참여자는 영어그림책의 이해, 스토리텔링 방법, 그림책 수업 설계 등 영어동화지도 교육을 이수하고 시연·실습 과정을 거치며, 과정 종료 후에는 '영어도서관 영어그림책 읽어주기' 자원활동가로 활동하게 된다. 또 온라인 시험 응시요건(출석률 60% 이상) 충족 시, 희망자에 한해 어린이영어교육연구회에서 발급하는 민간자격 '영어동화지도사' 취득을 선택적으로 진행할 수 있다.


참여 신청은 2월 11일 오전 10시부터 양산시립영어도서관 홈페이지에서 선착순으로 가능하다.


도서관 관계자는 "시민이 배움을 지역사회 나눔으로 이어가는 실천형 프로그램으로 영어독서지도에 관심 있는 성인들의 많은 참여를 바란다"고 전했다. 기타 자세한 사항은 홈페이지 공지사항을 참고하거나 영어도서관으로 문의하면 된다.

영어동화지도사 양성 프로그램 운영 안내.

영어동화지도사 양성 프로그램 운영 안내.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기