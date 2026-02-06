굴뚝 경제서 ‘녹색 경제’로… 울산시 “세계가 머무는 정원을 꿈꾸다”

6일, ‘2026년 녹지정원 분야 시책 회의’ 개최



녹지·공원·산림·정원 정책공유·주요시책 논의

울산시가 '울산, 세계가 머무는 정원의 도시'를 목표로 한 '2026년 녹지정원 시책'을 마련하고 본격 추진에 나선다.

시는 2월 6일 오후 2시 울주군 상북면 영남알프스 산악문화관에서 시와 5개 구군 등 녹지·공원·산림·정원 분야 관계자 50여명이 참석한 가운데 '2026년 녹지정원 분야 시책과 도심녹화협의체 관계기관 회의'를 개최한다.

이날 회의에서는 올해 녹지·공원·산림·정원 분야 주요 정책과 사업별 추진계획을 공유하고, 현안 사업에 대한 토의와 개선 방안을 논의할 예정이다.

'2026년 녹지정원 시책'에 따르면 ▲도심 속 치유(힐링) 공간 확충을 위한 생활녹지 확대 ▲시민과 함께하는 태화강 국가정원 운영 ▲시민 삶 속으로 스며드는 생태정원도시 울산 조성 ▲울산의 자연을 담은 치유(힐링) 명소, 울산수목원 조성 ▲산업과 정원이 어우러진 '2028울산국제정원박람회' 준비를 위한 정책 지원 사업 등이 추진된다.

세부적으로는 녹지 기반(인프라) 확충을 통해 시민의 정서 안정과 휴식 환경을 조성하기 위해 △기후대응 도시숲 조성 △울산대공원 참여정원 조성 △주택가 나무관리 전담반 운영 △주민 참여형 산불 예방 사업 등을 추진한다.

사계절 찾고 싶은 태화강 국가정원 조성을 위해 △삼호대숲 대나무 생육 개선 △십리대숲 관수·화재 예방 겸용시설 설치 △국제적 수준의 자연주의 정원 운영 등 시민 참여형 국가정원 운영에도 힘을 쏟는다.

또 시민 체감형 정원 산업과 문화 확산을 위해 △태화루(용금소) 스카이워크 운영 △울산정원지원센터 운영 △도심 속 테마정원 조성 등 정원 콘텐츠도 확대할 계획이다.

울산시는 특히 산업과 정원이 어우러진 '2028울산국제정원박람회' 성공 개최를 위해 △박람회장 조성 △남산로 문화광장 조성 △울산 도시생태축 복원 △태화강 공중대숲길·수상정원 조성 △친환경 목조 전시장과 목조 전망대 건립 등을 추진하며 준비에 속도를 낸다는 방침이다.

시 관계자는 "'세계가 머무는 정원의 도시 울산'을 목표로 5개 구군과 유관기관이 녹지정원 분야 발전 전략을 공유하고, 2028울산국제정원박람회를 뒷받침하는 핵심 사업들을 본격 추진해 나가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



