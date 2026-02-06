본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

굴뚝 경제서 ‘녹색 경제’로… 울산시 “세계가 머무는 정원을 꿈꾸다”

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.06 09:07

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일, ‘2026년 녹지정원 분야 시책 회의’ 개최

녹지·공원·산림·정원 정책공유·주요시책 논의

울산시가 '울산, 세계가 머무는 정원의 도시'를 목표로 한 '2026년 녹지정원 시책'을 마련하고 본격 추진에 나선다.


시는 2월 6일 오후 2시 울주군 상북면 영남알프스 산악문화관에서 시와 5개 구군 등 녹지·공원·산림·정원 분야 관계자 50여명이 참석한 가운데 '2026년 녹지정원 분야 시책과 도심녹화협의체 관계기관 회의'를 개최한다.

이날 회의에서는 올해 녹지·공원·산림·정원 분야 주요 정책과 사업별 추진계획을 공유하고, 현안 사업에 대한 토의와 개선 방안을 논의할 예정이다.


'2026년 녹지정원 시책'에 따르면 ▲도심 속 치유(힐링) 공간 확충을 위한 생활녹지 확대 ▲시민과 함께하는 태화강 국가정원 운영 ▲시민 삶 속으로 스며드는 생태정원도시 울산 조성 ▲울산의 자연을 담은 치유(힐링) 명소, 울산수목원 조성 ▲산업과 정원이 어우러진 '2028울산국제정원박람회' 준비를 위한 정책 지원 사업 등이 추진된다.


세부적으로는 녹지 기반(인프라) 확충을 통해 시민의 정서 안정과 휴식 환경을 조성하기 위해 △기후대응 도시숲 조성 △울산대공원 참여정원 조성 △주택가 나무관리 전담반 운영 △주민 참여형 산불 예방 사업 등을 추진한다.

사계절 찾고 싶은 태화강 국가정원 조성을 위해 △삼호대숲 대나무 생육 개선 △십리대숲 관수·화재 예방 겸용시설 설치 △국제적 수준의 자연주의 정원 운영 등 시민 참여형 국가정원 운영에도 힘을 쏟는다.


또 시민 체감형 정원 산업과 문화 확산을 위해 △태화루(용금소) 스카이워크 운영 △울산정원지원센터 운영 △도심 속 테마정원 조성 등 정원 콘텐츠도 확대할 계획이다.


울산시는 특히 산업과 정원이 어우러진 '2028울산국제정원박람회' 성공 개최를 위해 △박람회장 조성 △남산로 문화광장 조성 △울산 도시생태축 복원 △태화강 공중대숲길·수상정원 조성 △친환경 목조 전시장과 목조 전망대 건립 등을 추진하며 준비에 속도를 낸다는 방침이다.


시 관계자는 "'세계가 머무는 정원의 도시 울산'을 목표로 5개 구군과 유관기관이 녹지정원 분야 발전 전략을 공유하고, 2028울산국제정원박람회를 뒷받침하는 핵심 사업들을 본격 추진해 나가겠다"라고 말했다.

울산시청 전경.(사진=울산시청)

울산시청 전경.(사진=울산시청)

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기