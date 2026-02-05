본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

안병훈, 5언더파… '무결점 데뷔전'

노우래기자

입력2026.02.05 10:49

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LIV 골프 개막전 리야드 1R 람과 공동 4위
디트리와 유라인 공동 선두, 스마일리 3위
송영한 18위, 대니 리 35위, 김민규 53위

안병훈이 LIV 골프 데뷔전에서 무결점 플레이를 자랑했다.


5일 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프클럽(파72)에서 열린 LIV 골프 2026시즌 개막전 리야드(총상금 3000만달러) 1라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 쓸어 담았다. 욘 람(스페인), 테일러 구치(미국) 등과 함께 공동 4위(5언더파 67타)에 자리했다. 토마스 디트리(벨기에)와 피터 유라인(미국) 공동 선두(7언더파 65타), 엘비스 스마일리(호주)가 3위(6언더파 66타)다.

안병훈이 LIV 골프 리야드 1라운드에서 그린을 꼼꼼하게 살피고 있다. 리야드(사우디아라비아)=로이터연합뉴스

안병훈이 LIV 골프 리야드 1라운드에서 그린을 꼼꼼하게 살피고 있다. 리야드(사우디아라비아)=로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

안병훈은 2017년 미국프로골프(PGA) 투어에서 데뷔해 229개 대회에 출전해 5차례 준우승을 거뒀다. 정상에 오르진 못했지만 통산 상금 2153만5424달러(약 314억원)를 쌓았다. 우승이 없는 선수 가운데 가장 많은 상금을 받았다. 그는 이번 시즌을 앞두고 LIV 골프로 전격 이적했고, 새롭게 창단한 코리안 골프클럽의 주장을 맡았다.

코리안 골프클럽의 새로운 멤버로 합류한 송영한은 공동 18위(3언더파 69타)에 자리했다. 코리안 골프클럽 멤버인 대니 리(뉴질랜드) 공동 35위(1언더파 71타), 김민규는 공동 53위(3오버파75타)를 기록했다. 코리안 골프클럽은 단체전에서 6언더파를 기록해 13개 팀 중 공동 8위에 자리했다. 단체전은 4명의 성적을 합산하는 방식이다. 호아킨 니먼(칠레)이 이끄는 토크 골프클럽이 선두(15언더파)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기