100만 구독자가 찍은 꿀맛… 인기 양봉 유튜버 ‘프응’, 백화점 문 두드리다

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.05 09:28

롯데백화점 부산본점, 15일까지 꿀 전문 브랜드 '바이비(Vibee)' 팝업스토어 운영

'프응'이 온라인을 넘어 오프라인 유통의 심장부로 들어섰다.


롯데백화점 부산본점 지하 1층 시그니처 팝업존에서는 오는 15일까지 100만 구독자를 보유한 인기 양봉 유튜버 '프응'이 론칭한 꿀 전문 브랜드 '바이비(Vibee)'팝업스토어를 운영한다.

바이비 팝업스토어. 롯데백화점 부산본점 제공

바이비 팝업스토어. 롯데백화점 부산본점 제공

프응이 직접 기획에 참여한 다양한 꿀 제품을 비롯해, 꿀을 활용한 음료와 디저트등 색다른 미식 콘텐츠를 한자리에서 만나볼 수 있으며, 단순 식재료를 넘어 일상 속에서 즐길 수 있는 꿀의 다양한 활용법을 제안하며, 체험형 미식 팝업으로 고객들의 관심을 끌고 있다.

특히 다가오는 설 명절을 앞두고 선물 수요를 겨냥해 바이비의 대표 꿀 제품을 중심으로 구성한 설 명절 선물세트를 행사 기간 10% 할인된 가격에 선보이며, 건강과 실용성을 모두 고려한 이색 명절 선물로 주목받고 있다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
