본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"실적 도약 본격화 전망…GS피앤엘 목표가 ↑"

박승욱기자

입력2026.02.05 07:41

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

IBK투자증권이 GS피앤엘 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 7만6000원으로 올렸다고 5일 밝혔다.

[클릭 e종목]"실적 도약 본격화 전망…GS피앤엘 목표가 ↑"
AD
원본보기 아이콘

남성현 IBK투자증권 연구원은 "지난해는 그랜드IC 실적 성장이 전체 성장을 이끌었다면 올해는 모든 부문에서 실적이 개선될 수 있어 전체 실적은 더 성장할 가능성이 크다"고 전망했다.


그는 "이달을 기점으로 중국인 수요를 중심으로 방한 수요 성장이 확대될 가능성이 높고, 웨스틴 파르나스 리뉴얼 후 수익성 지표가 회복될 수 있다"며 "나인트리의 경우 객실평균단가(ADR)의 상승세를 고려할 때 약 5~7% 성장은 어렵지 않을 것이고, 제주도 내국인 입도객 증가로 제주 실적도 확대될 것으로 보인다"고 전했다.

특히 "지난해 웨스틴 서울 파르나스는 리뉴얼로 인한 영업 중단으로 300억원의 영업 적자를 기록했으나 올해는 회복이 이어질 것"이라며 "지난해 4분기 71.9%라는 다수 낮은 객실점유율(OCC)을 보였지만 영업이익이 큰 폭으로 개선됐다는 점을 고려하면 긍정적이다"고 했다.


남 연구원은 "지난해 4분기 매출액은 1531억원, 영업이익은 313억원으로 영업이익 기준 시장 추정치를 웃돌았다"며 "그랜드 인터컨티넨탈 ADR 상승, 웨스틴 운영 정상화 등으로 제주 영업 실적이 개선됐기 때문"이라고 말했다.


그러면서 "웨스틴의 경우 지난해 3분기 영업 재개로 적자폭이 확대됐지만 리뉴얼 효과에 따른 높은 ADR을 유지하고 있어 향후 투숙률 회복에 따른 효과가 기대된다"고 덧붙였다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"…출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"…출근 대신 집콕 늘자 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기