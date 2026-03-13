[특징주]GS피앤엘, 실적 기대감에 4%대 강세

GS피앤엘 GS피앤엘 close 증권정보 499790 KOSPI 현재가 50,900 전일대비 3,000 등락률 +6.26% 거래량 65,087 전일가 47,900 2026.03.13 10:06 기준 관련기사 [클릭 e종목]"실적 도약 본격화 전망…GS피앤엘 목표가 ↑" "호텔업 호황, 서울에서 부산·제주로" [특징주]GS피앤엘, 실적 성장 기대감에 이틀째 강세 전 종목 시세 보기 이 나흘째 상승세를 지속하며 5만원선을 회복했다.

13일 오전 9시28분 현재 GS피앤엘은 전일 대비 2400원(5.01%) 오른 5만300원에 거래되고 있다. 나흘째 상승세를 보이며 이달 들어 처음으로 5만원대에 올라섰다.

실적 기대감이 주가 상승동력으로 작용한 것으로 풀이된다.

이날 NH투자증권은 GS피앤엘에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 7만4000원을 제시하며 기업분석(커버리지)을 개시했다. 이화정 NH투자증권 연구원은 "효율적 호텔 포트폴리오에 힘입은 객실평균단가(ADR) 성장 및 웨스틴 서울 영업 정상화에 따른 레버리지 기반 실적 고성장이 기대된다"면서 "ADR 상승 속도 확인 후 실적 추정치의 추가 상향 가능성 열려 있는 만큼 목표주가의 상향 여력도 충분하다"고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



