서남권 노후 공업지역 '미래 신산업 중심 복합혁신공간'으로 탈바꿈

서남권 일대

미래 융복합 산업 집적지로 탈바꿈

서울시가 서남권 노후 공업지역을 미래 신산업 중심의 복합 공간으로 바꾸는 계획을 본격 추진한다.

서울시는 전날인 4일 도시계획위원회에서 '2040 서울공업지역 기본계획안'이 원안 가결됐다고 5일 밝혔다.

1960년부터 제조업 중심의 역할을 수행해온 서울의 공업지역은 앞으로 첨단기술과 일자리, 주거와 문화가 어우러진 미래형 산업 공간으로 탈바꿈하게 된다.

'2040 서울공업지역 기본계획'은 서울시가 발표한 '서남권 대개조'의 후속 실행계획이다. 노후 공업지역이 집중된 서남권을 중심으로 준공업지역을 미래 지향적 신산업 거점으로 재편하고, 서울 전역 공업지역의 중장기 관리 방향을 제시하는 법정 최상위 계획이다.

'도시공업 지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법'에 따라 ▲공업지역 유형별 관리 방향 설정 ▲권역별 미래전략산업 육성 ▲공업지역 정비구역 지정 기준 등을 담아 공업지역을 체계적으로 관리하고 신산업 공간 조성을 촉진하는 균형발전 전략을 담고 있다.

권역별 육성 방향을 살펴보면 가양·양평권역은 김포공항 및 마곡산업단지와 연계해 모빌리티(UAM), ICT 기반 첨단 신산업을 육성한다. 구로·금천·영등포권역은 로봇, ICT, 우주 관련 첨단 제조산업을 키운다는 계획이다. 성수권역은 ICT, 인공지능(AI), 빅데이터 기반 신산업을 육성한다.

서울시는 앞으로 시범사업 후보지를 공모해 산업혁신구역을 단계적으로 조성하고, 서울 전역의 공업지역으로 확대해 나갈 계획이다. 안대희 서울시 도시공간본부장은 "공업지역을 산업·주거·문화가 공존하는 복합혁신공간으로 재편해 산업 경쟁력과 도시 활력을 높여 나가겠다"고 말했다.





