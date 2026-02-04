[내일 날씨]광주·전남 내일 낮 15도 '포근'…모레부터 강추위

일교차 15도 안팎 커

급격한 기온 변화 주의

5일 광주와 전남의 오후 기온은 15도까지 오르겠지만, 다음날인 6일부터 다시 추워질 것으로 예보됐다.

목요일인 5일 광주와 전남은 기온이 15도까지 오르며 포근하겠으나, 밤부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 6일부터는 다시 추워질 전망이다.

4일 광주지방기상청에 따르면 5일 광주와 전남은 대체로 흐린 가운데 전남 해안에는 새벽부터 오전 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

이날 기온은 평년(최저 -6도~-1도, 최고 5~8도)보다 높겠다. 아침 최저기온은 -1도에서 3도, 낮 최고기온은 9도에서 15도 분포를 보이겠다.

특히 낮과 밤의 기온 차가 10~15도 내외로 크게 벌어져 건강 관리에 유의해야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

온화한 날씨는 오래가지 않을 것으로 예보됐다. 5일 오후부터 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 6일 오전 아침 최저기온은 전날보다 5도가량 떨어질 것으로 예고됐다.

6일 아침 최저기온은 -6도에서 영상 1도, 낮 최고기온은 1도에서 8도로 평년과 비슷하거나 낮으며 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 보인다.

광주기상청 관계자는 "내일까지는 평년보다 포근하겠으나 모레부터 급격히 기온이 떨어지고 바람도 불겠다"며 "급격한 기온 변화에 따른 면역력 저하 등 건강 관리에 각별히 신경 써달라"고 당부했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



