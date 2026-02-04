HDC현산, 지난해 영업이익 2486억원…전년比 34.7% 증가

HDC현대산업개발 본사 사진. AD 원본보기 아이콘

HDC현대산업개발의 지난해 영업이익이 약 2486억원으로 전년 대비 약 34.7% 증가했다고 4일 밝혔다.

지난해 매출은 약 4조1470억원으로 2.6% 감소했다. 당기순이익은 약 1581억원으로 전년 대비 1.6% 증가했다.

지난해 실적은 서울원 아이파크, 청주 가경 아이파크 6단지, 수원IPC 11·12단지 등 대형 사업지의 매출 인식이 반영되면서 수익성이 개선됐다.

HDC현대산업개발 관계자는 "고금리와 원자재 가격 상승이라는 업황의 불확실성 속에서도 연간 수주 목표를 초과 달성했다"며 "서울원 아이파크와 청주 가경 등 고부가가치 자체 사업을 비롯해 천안 아이파크 시티와 같은 대형 단지들이 공정 궤도에 오르면서, 매출 증대와 수익성 강화를 통한 성장이 더욱 가속화될 것"이라고 말했다.





