LX하우시스, '코리아빌드위크' 참가…창호·바닥재·주방 등 전시

올해 인테리어 키워드 '숨' 콘셉트 전시공간

현장 상담 후 공사 계약 땐 최대 15% 할인

LX하우시스가 오는 7일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 코리아빌드위크'에 참가해 봄철 이사·혼수·신학기 성수기 인테리어 리모델링 수요를 적극 공략한다.

LX하우시스의 코리아빌드위크 전시관 모습. LX하우시스

LX Z:IN(LX지인) 창호와 중문·바닥재·벽장재·키친·단열재(인테리어용) 등 인기 제품을 전시한 모델하우스 공간은 물론 25개 상담부스 등으로 대규모 전시관을 마련했다.

전시공간은 올해의 인테리어 디자인 키워드로 제시한 '숨(Breathe)' 컨셉을 적용했다. 급변하는 사회 ·기술 환경에서 자신만의 리듬으로 삶의 속도를 조절한다는 시대적 감각을 반영한 공간으로 꾸몄다.

전시 제품 중 에너지소비효율 1등급의 고단열 성능을 확보한 '뷰프레임 창호'가 노후창호 교체를 준비 중인 방문객들의 큰 관심을 받고 있다. '뷰프레임' 창호는 뛰어난 단열성능을 자랑하는 LX글라스의 로이 유리가 적용돼있다.

모델하우스는 대리석 무늬의 '에디톤 바닥재·벽장재'와 고양이의 스크래치 등에도 강한 '디아망 포티스 벽지', 2중 쿠션층으로 편안한 보행을 돕는 '엑스컴포트 5.0 바닥재' 등으로 꾸며졌다.

방문객들이 바닥재, 벽지, 인테리어필름 등 다양한 제품 샘플을 조합해 인테리어 공간을 꾸며볼 수 있는 '마감재 매칭 테이블'도 호평을 받고 있다.

상담부스에선 수도권 지역 LX하우시스 지인스퀘어 전시장 소속 대리점의 인테리어 전문가 40여명이 상주하며 1:1 상담을 통해 라이프스타일에 맞는 인테리어를 추천해 준다. 모델하우스 공간을 둘러보고 관심이 있는 제품은 현장에서 바로 상담받을 수 있다.

LX하우시스는 이번 코리아빌드위크 기간에 방문 상담을 받고 인테리어 공사를 계약한 고객을 대상으로 최대 15% 할인 혜택을 제공한다. 생활용품 선물세트 등 추가 사은품을 제공한다.

LX하우시스 관계자는 "이번 코리아빌드위크 기간 동안 합리적인 혜택을 앞세워 이사와 혼수, 신학기 등이 겹치는 봄철을 앞두고 인테리어 리모델링을 준비 중인 고객 수요를 사로 잡을 것"이라고 말했다.





한진주 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>