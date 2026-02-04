본문 바로가기
명재성, 고양시 건축 현안 청취…"불합리한 인허가 절차 개선할 것"

이종구기자

입력2026.02.04 16:18

명재성 경기도의원, 고양지역건축사회
'찾아가는 현장 민원실' 간담회 개최

경기도의회 도시환경위원회 명재성 의원(더불어민주당, 고양5)은 지난 3일 고양지역건축사회 사무실에서 신임 김상기 회장 및 임직원과 정책간담회를 가졌다고 4일 밝혔다.

명재성 경기도의원(더불어민주당, 고양5)이 지난 3일 고양지역건축사회 사무실에서 신임 김상기 회장 및 임직원과 정책간담회를 갖고 있다. 명재성 도의원 제공

명재성 경기도의원(더불어민주당, 고양5)이 지난 3일 고양지역건축사회 사무실에서 신임 김상기 회장 및 임직원과 정책간담회를 갖고 있다. 명재성 도의원 제공

이날 간담회는 명재성 경기도의원이 현장에서 소통하고 답을 찾는 '찾아가는 현장 민원실' 운영을 통해 고양지역건축사들의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.


명재성의원은 고양지역건축사 관계자들로부터 평소 현업에 종사하면서 시의 인허가 업무 처리 과정 중 불합리한 절차로 불편을 느꼈던 △성장관리지역 개정 문제 △경관심의 보도폭 설치 △경기도에서 모집·공고하고 있는 감리자와 현장 조사자 관리 지정 위임 문제 △업무 대행 수수료 현실화 △건축인허가 업무 지연 등의 애로사항을 청취하고 개선방안과 건의사항을 수렴하는 등 허심탄회하게 의견을 나눴다.

명재성 의원은 "찾아가는 현장 민원실을 통해 소통할 수 있는 자리가 마련돼 기쁘다"며 "경기도의회 도시환경위원회가 건축 관련 업무를 맡고 있는 만큼, 지속적인 간담회를 통해 건축 현안 해결뿐만 아니라 고양시 건축 발전을 위한 제도 개선이 이루어지도록 경기도 차원에서 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편 명재성 의원의 '찾아가는 현장 민원실'은 다양한 분야에서 시민들의 현장 목소리를 듣기 위해 지속적으로 운영해 갈 계획이다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

