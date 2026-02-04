양주시, 서정대와 테크노밸리 용지매매계약 체결…‘산학협력 거점’ 구축

양주시, 산학협력·R&D 연계 시설 조성

테크노밸리 '직·주·락·학' 기능 강화

산학협력 기반 지역 인재 양성·공급 체계 구축 기대

경기 양주시는 학교법인 서정대학교가 경기주택도시공사(GH)와 '경기양주 테크노밸리' 산업시설용지에 대한 매매계약을 체결하면서 테크노밸리 입주를 최종 확정했다고 4일 밝혔다.

양주시와 서정대학교가 '경기양주 테크노벨리 서정대 산학융합캠퍼스' 조성 MOU을 체결하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

계약 대상은 테크노밸리 내 산업시설용지 G-2·G-3 블록으로, 면적은 총 1만760㎡다. 서정대학교는 해당 부지에 산학협력과 연구개발 기능을 연계한 시설을 조성할 계획이다.

서정대는 테크노밸리 입주 기업을 대상으로 기업 수요를 반영한 교육과정 운영, 현장실습과 채용 연계, 공동 연구와 기술자문 등 산학협력 프로그램을 단계적으로 추진할 방침이다.

경기양주 테크노밸리는 양주시 마전동 일원에 양주시와 경기주택도시공사(GH), 경기도가 공동으로 조성 중인 첨단산업단지로, 규모는 21만8000㎡(약 7만평)다. 첨단제조업과 정보통신기술(ICT) 산업을 중심으로 직·주·락·학(職住樂學) 기능이 결합된 복합단지로 조성하고 있다.

양주시는 이번 서정대학교 입주 확정이 지난해 12월 한국전기안전공사 경기북부본부의 첫 입주 계약 이후 두 번째 확정 사례라고 설명했다. 시는 입주 계약이 이어지면서 테크노밸리 분양과 기업 유치에도 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

양주시 관계자는 "서정대학교 입주로 산학협력 기반이 강화될 것으로 기대한다"며 "관계기관과 협력해 테크노밸리 조성과 분양을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>