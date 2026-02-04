본문 바로가기
일반

HS화성, 설 명절 앞두고 공사대금 240억 조기 지급

이민지기자

입력2026.02.04 15:04

협력업체 170여개 대상
상생·동반성장 의지 재확인

HS화성이 설 명절을 맞아 170여개 협력업체에 공사대금 240억원을 전액 현금으로 조기 지급한다고 4일 밝혔다.

이종원 HS화성 대표이사 회장.

이종원 HS화성 대표이사 회장.

이번 협력업체의 명절 자금 부담을 덜어주고 동반 성장의 가치를 실천하기 위한 상생 경영의 일환이다.


HS화성은 매년 설과 추석 두 차례 공사대금을 앞당겨 집행해 협력업체와 파트너십을 꾸준히 강화해오고 있다. 회사는 명절 전 근로자 임금 지급과 원자재 대금 결제 등 자금 흐름에 대한 부담을 덜어 경영 활동에 매진할 수 있는 선순환 구조가 마련될 것으로 기대하고 있다.

대·중소기업 상생협력기금도 출연해 협력업체 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다. 2018년 20억원, 2020년 5억원, 2021년 5억원 등 모두 30억원을 출연했다. 지역 내 협력업체를 대상으로 품질관리, 안전설비 개선, 친환경 설비 투자, 인프라 고도화 등에 사용하고 있다.


또한 농·어촌의 지속 가능한 발전을 위해 2019년과 2021년 각각 5억원, 2022년 2억원 등 총 12억원을 농·어촌 상생협력기금으로 출연했다. 지역 농어민의 농산물 유통 지원과 사회복지시설 운영 등에 사용 지역 농어촌 공동체 지원에도 힘을 보태기 위해서다.


박택현 외주구매팀장은 "이번 지급이 명절을 준비하는 협력업체는 물론, 지역경제 활성화에도 보탬이 되기를 바란다"며 "앞으로도 협력업체와 함께 성장하는 파트너십을 통해 지속 가능한 상생 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
