이정선 광주교육감 "광주·전남 행정통합 의회 동의 '환영'"

이정선 광주시교육감이 광주시의회와 전남도의회에서 '광주·전남 행정통합 의회동의' 안건이 동시에 의결된 것을 두고 환영의 입장을 밝혔다.

이 교육감은 4일 입장문을 통해 "지역의 미래를 위해 대승적 결단을 내려준 광주시의회와 전남도의회 의원들께 감사하다"며 "이번 의결은 상생을 향한 시·도민의 간절한 염원이 맺은 결실이며, 우리 아이들의 더 큰 미래를 열라는 준엄한 명령"이라고 밝혔다.

이어 "광주시교육청은 행정의 경계를 넘어 모두가 다 함께 성장하는 '기본교육특별시'를 향한 위대한 여정을 시작한다"며 "'광주의 실력'과 '전남의 글로컬' 교육 에너지를 하나로 묶어 대한민국 교육의 새로운 표준을 세울 것"이라고 강조했다.

특히 "도시와 농산어촌이 동반 성장하는 상생 모델을 통해 우리 아이들이 언제 어디에서나 최고의 교육 서비스를 누릴 수 있는 성장의 토대를 완성하겠다"며 "물리적 결합을 넘어 교육 인프라의 전면적인 공유와 세밀한 행정 융합으로 통합의 시너지를 안착시키겠다"고 말했다.

이 교육감은 "학구 조정과 교원 인사 등 예민한 현안일수록 시·도민의 눈높이에서 더 세심하게 살피고 조율해 학생, 교직원 등 교육 가족이 어떠한 불안이나 혼란도 겪지 않도록 하겠다"며 "교육 자치의 가치를 지키면서도 행정통합의 성과를 극대화해 대한민국이 주목하는 가장 성공적인 통합 교육모델을 완수하겠다"고 말했다.

아울러 "통합특별시가 미래 세대에게 매력적인 배움의 터전이 되고, 광주·전남이 하나 되는 기본교육특별시가 되도록 모든 역량을 쏟겠다"며 "320만 시·도민과 함께 다양한 실력이 미래가 되는 기본교육특별시를 만들겠다"고 덧붙였다.





