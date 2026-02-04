엔씨소프트 저니오브모나크, 신규 월드 '티칼' 오픈

신규 및 복귀 이용자 위한 이벤트 진행

엔씨소프트는 방치형 다중접속역할수행게임(MMORPG) '저니 오브 모나크'(Journey of Monarch)의 신규 월드 '티칼'을 오픈하고 신규 및 복귀 이용자를 위한 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

엔씨소프트는 방치형 다중접속역할수행게임(MMORPG) '저니 오브 모나크'(Journey of Monarch)의 신규 월드 '티칼'을 오픈하고 신규 및 복귀 이용자를 위한 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

저니 오브 모나크의 신규 리버스(Rebirth) 월드 티칼에서는 기존 월드와 다른 속도로 콘텐츠가 제공된다. 병영과 결투장 콘텐츠 등 매칭은 해당 월드 내에서만 이뤄진다. 신규 이용자는 티칼 월드에 자동 배치된다.

티칼 월드에서 시작하는 이용자는 다양한 혜택을 받을 수 있다. 신규 월드 전용 '부스팅 룰렛'을 통해 성장에 필요한 재화와 광고 제거 월정액 패키지'를 수령하게 된다. 신화 카드를 얻을 수 있는 '신화 획득 다이아 룰렛'도 나온다.

모든 이용자 역시 티칼 월드 오픈을 기념해 모든 월드에서 계정당 1회 사용 가능한 특별 쿠폰을 받는다. 저니 오브 모나크 공식 홈페이지 공지사항을 통해 공개된 쿠폰 코드를 입력하면 신화 영웅 선택 상자, 신화 마법 인형 선택 상자 등 아이템을 받을 수 있다.

업데이트를 기념한 이벤트도 진행된다. 이날부터 모든 월드에서 스테이지 돌파에 필요한 몬스터 처치 수량을 4분의1로 줄이는 '스테이지 부스팅 이벤트'가 열린다. 기존 월드는 오는 11일, 티칼 월드는 오는 18일 정기점검 전까지 적용된다.

복귀 이용자를 위한 이벤트 '귀환 군주 정착 지원 혜택'도 준비된다. 28일 이상 저니 오브 모나크에 접속하지 않은 복귀 이용자는 최대 35일 동안 스테이지 돌파해 ▲신규 신화 등급 아이템 '도전자의 장비' ▲린드비오르 세트 장비 선택 상자 ▲발라카스 세트 장비 선택 상자 등으로 구성된 '귀환 군주 장비 선택 상자'를 받을 수 있다. 단계별 미션을 완료하고 보상을 획득할 수 있는 '여정 가이드'도 마련됐다.

설날을 기념한 보드게임과 이벤트 던전도 열린다. 2001 스테이지를 돌파한 이용자는 오는 19일까지 '오싹한 설날 보드게임'에서 다양한 보상을 받을 수 있다. 오는 25일까지는 '오싹한 설날 던전'이 열리며 공략 성공 시 '오싹한 설날 주화'와 '오싹한 설날 보드게임 주사위'를 수령할 수 있다. '오싹한 설날 주화'로 이벤트 상점에서 ▲버프 아이템 '떡국' ▲초월 등급 주사위 등을 구매할 수 있다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



