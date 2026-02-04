더존비즈온, 주당 640원 현금 배당 결정

더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 91,700 전일대비 2,800 등락률 -2.96% 거래량 458,691 전일가 94,500 2026.02.04 12:03 기준 관련기사 거버넌스포럼 "EQT, 더존비즈온 일반주주 권익 보호해야"AX 전략 성공한 더존비즈온, 3분기 영업익 348억…전년比 73%↑[클릭 e종목]"더존비즈온, 공개매수 가능성 여전" 전 종목 시세 보기 close 은 4일 보통주 640원, 우선주 4861원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 보통주 0.7%, 우선주 5.2%다. 배당금 총액은 232억6216만원이다. 배당기준일은 오는 27일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



