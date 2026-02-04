락앤락, '데일리 투고 도시락 시리즈' 4종 출시

런치박스·샐러드 박스·요거트&푸르츠 팟 등 선보여

락앤락이 취향과 식단에 따라 자유롭게 구성할 수 있는 '데일리 투고 도시락 시리즈'를 출시했다고 4일 밝혔다.

데일리 투고 시리즈는 △투고 직사각 런치박스 △투고 정사각 런치박스 △투고 샐러드 박스 △투고 요거트 & 푸르츠팟 총 4종으로 구성돼있다. 락앤락은 다이어트나 운동 등 자기 관리에 관심이 높은 소비자들을 겨냥해 맞춤형 도시락을 선보였다.

투고 직사각·정사각 런치박스'는 DIY 타입으로, 메뉴와 양에 따라 도시락을 자유롭게 구성할 수 있는 것이 특징이다. 분리 가능한 디바이더와 뚜껑을 함께 적용해 반찬이 서로 섞일 염려가 없고 4면 결착 시스템으로 내용물이 새지 않아 안심하고 사용할 수 있다.

투고 샐러드 박스는 메인과 사이드 메뉴를 분리해 담을 수 있는 2단 구조다. 전용 소스통이 포함된 사이드 단을 활용해 샐러드, 덮밥 등 다양한 메뉴를 나눠 담을 수 있어 음식 본연의 맛과 식감을 유지할 수 있다.

투고 런치박스와 투고 샐러드 박스 바디에는 의료용 등급의 메디가드(MediGuard) 소재를 적용했다. 메디가드는 의료용 FDA DMF에 등록되고, 미국 약전(USP) 최고 안전성 등급인 Class VI를 통과한 생체 적합성 원료를 사용한 제품에 부착하는 락앤락 자사 상표다.

투고 요거트 & 푸르츠팟은 채반을 함께 구성해 과일, 야채 등의 물기를 제거할 수 있고, 미니 트레이와 포크·스푼이 결합된 스포크를 기본 제공한다. 또한 스크류 방식 밀폐 캡을 적용해 액체류도 샐 염려 없이 휴대할 수 있고 트라이탄 소재를 사용해 내구성과 안전성을 높였다.

락앤락 관계자는 "데일리 투고(To-Go) 도시락 시리즈는 식사부터 간식까지 사용자가 원하는 메뉴를 자유롭게 구성할 수 있는 DIY 도시락으로, 락앤락의 밀폐 기술과 안전한 소재, 실용성을 두루 갖춰 직장인과 새 학기를 준비하는 소비자들에게 좋은 선택이 될 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



