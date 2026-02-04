티웨이항공, 사가현 관광연맹과 투어버스 할인 프로모션



인천-사가 탑승객 대상 '와쿠와쿠 투어팩' 제공

현지 관광 투어버스 상품 최대 4만원 할인



티웨이항공은 사가현 관광연맹과 함께 오는 31일까지 인천-사가 노선 탑승객을 대상으로 '와쿠와쿠 투어팩' 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다. 적용 가능한 항공편 탑승 기간은 오는 19일부터 다음 달 31일까지다.

이번 프로모션은 사가 노선 탑승객에게 현지 관광 투어버스 할인 혜택을 제공하는 것이 핵심이다. 전용 페이지 접속 시 자동 할인이 적용돼 투어버스 상품을 최대 4만원 할인된 가격에 이용할 수 있다.

투어버스 상품은 ▲사가 주요 관광지를 둘러보는 3일 투어 ▲공항과 관광지를 연결하는 공항 셔틀 투어 ▲관광지 일일 투어 등으로 구성됐다. 사가현은 온천, 전통 거리, 자연 경관이 어우러진 소도시 여행지로 최근 개별 여행객들 사이에서 주목받고 있다.

티웨이항공 관계자는 "사가 노선을 이용하는 고객들에게 풍성한 여행 경험을 제공하기 위해 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 노선별 특색을 살린 다양한 혜택을 선보이겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



