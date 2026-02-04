본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

티웨이항공, 사가현 관광연맹과 투어버스 할인 프로모션

최영찬기자

입력2026.02.04 10:27

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


인천-사가 탑승객 대상 '와쿠와쿠 투어팩' 제공
현지 관광 투어버스 상품 최대 4만원 할인

티웨이항공 은 사가현 관광연맹과 함께 오는 31일까지 인천-사가 노선 탑승객을 대상으로 '와쿠와쿠 투어팩' 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다. 적용 가능한 항공편 탑승 기간은 오는 19일부터 다음 달 31일까지다.


티웨이항공, 사가현 관광연맹과 투어버스 할인 프로모션
AD
원본보기 아이콘

이번 프로모션은 사가 노선 탑승객에게 현지 관광 투어버스 할인 혜택을 제공하는 것이 핵심이다. 전용 페이지 접속 시 자동 할인이 적용돼 투어버스 상품을 최대 4만원 할인된 가격에 이용할 수 있다.

투어버스 상품은 ▲사가 주요 관광지를 둘러보는 3일 투어 ▲공항과 관광지를 연결하는 공항 셔틀 투어 ▲관광지 일일 투어 등으로 구성됐다. 사가현은 온천, 전통 거리, 자연 경관이 어우러진 소도시 여행지로 최근 개별 여행객들 사이에서 주목받고 있다.


티웨이항공 관계자는 "사가 노선을 이용하는 고객들에게 풍성한 여행 경험을 제공하기 위해 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 노선별 특색을 살린 다양한 혜택을 선보이겠다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용 "인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기