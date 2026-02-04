포스코, 제철소 물류관리에 휴머노이드 로봇 활용

산업용 휴머노이드 로봇 현장 적용 MOU 체결



포스코그룹이 4일 휴머노이드 로봇을 철강 제품 물류관리에 적용하는 프로젝트를 추진하며 제조 현장 피지컬AI 도입에 속도를 내고 있다고 밝혔다.

포스코그룹은 3일 포스코DX 판교 사옥에서 포스코, 포스코DX, 포스코기술투자, 페르소나 AI 등 4개사 관계자들이 참석한 가운데 산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 위한 양해각서를 체결했다.

정규호 포스코 DX전략실장, 심민석 포스코DX 사장, 니콜라스 래드포드(Nicolaus Radford) 페르소나 AI CEO, 김근환 포스코기술투자 사장과 사업 관계자들이 포스코DX 판교사옥에서 산업용 휴머노이드 로봇의 현장 적용을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.

협약에 따라 포스코는 제철소 현장에 휴머노이드 로봇 도입이 가능한 작업 개소를 발굴하고 현장 적용성 평가를 담당한다. 포스코DX는 로봇 자동화 시스템 설계·구축하고, 제철소 특화모델 공동개발을 맡고, 포스코기술투자는 아이디어나 기술이 실제로 가능할지 미리 작은 규모로 시험해보는 과정인 사업 검증(PoC·Proof of Concept) 수행을 지원한다. 페르소나 AI는 제철소 산업현장에 맞춰 설계된 휴머노이드 로봇 플랫폼 개발과 구현을 담당할 예정이다.

포스코그룹과 페르소나 AI는 2월부터 제철소에서 생산하는 철강재 코일의 물류관리에 페르소나 AI의 휴머노이드 로봇 사업 검증을 추진하기로 했다. 무게가 수십 톤에 달하는 압연 완성품 코일을 하역하기 위해서는 크레인 작업이 필요한데, 크레인 벨트를 코일에 체결하는 작업을 휴머노이드 로봇이 현장 작업자와 협업할 계획이다.

휴머노이드 로봇 도입으로 20~40t 무게의 코일을 다루는 물류 작업 등에서 발생할 수 있는 각종 사고를 예방할 수 있을 것으로 기대된다. 포스코그룹은 이번 실증 과정을 통해 휴머노이드 로봇의 기계적 안전성과 작업자와의 협업 가능성이 확인되면 현장 투입 규모를 확대하고, 다양한 물류 현장에 적용할 계획이다.

포스코그룹 관계자는 "포스코그룹은 인공지능 전환(AX)을 비롯한 산업 패러다임 전환 적기 대응을 위하여, 제조 현장에서 인텔리전스 팩토리(Intelligent Factory)를 확산해 기술에 토대를 둔 안전하고 쾌적한 일터를 구현해 나갈 방침"이라고 말했다.





