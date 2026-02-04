코스피, 美하락 딛고 장초반 5300포인트 재돌파(상보)

코스피가 폭락 하루만에 4% 이상 급등세에 매수 사이드카(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동된 지난 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 2026.2.3 조용준 기자
4일 코스피가 5300포인트를 재돌파했다.
이날 코스피는 전거래일 대비 27.37포인트(0.52%) 내린 5260.71 개장했지만 상승세로 돌아서 5300선을 탈환했다.
오전 9시20분 현재 코스피 지수는 전거래일 대비 0.41% 오른 5310.03에 거래 중이다.
코스피는 지난달 30일 장중 최고가인 5321.68포인트를 기록한 바 있다.
코스닥 역시 이날 5.31p(0.46%) 내린 1139.02에 개장했지만 현재 1.11% 상승한 1156.98에 거래되고 있다.
간밤 뉴욕증시는 기술주 인공지능(AI) 산업 전반에 대한 투자 심리가 약화하면서 3대 지수가 동반 하락한 바 있다.
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
