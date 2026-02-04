코스피, 美하락 딛고 장초반 5300포인트 재돌파(상보)

코스피가 폭락 하루만에 4% 이상 급등세에 매수 사이드카(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동된 지난 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 2026.2.3 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

4일 코스피가 5300포인트를 재돌파했다.

이날 코스피는 전거래일 대비 27.37포인트(0.52%) 내린 5260.71 개장했지만 상승세로 돌아서 5300선을 탈환했다.

오전 9시20분 현재 코스피 지수는 전거래일 대비 0.41% 오른 5310.03에 거래 중이다.

코스피는 지난달 30일 장중 최고가인 5321.68포인트를 기록한 바 있다.

코스닥 역시 이날 5.31p(0.46%) 내린 1139.02에 개장했지만 현재 1.11% 상승한 1156.98에 거래되고 있다.

간밤 뉴욕증시는 기술주 인공지능(AI) 산업 전반에 대한 투자 심리가 약화하면서 3대 지수가 동반 하락한 바 있다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>