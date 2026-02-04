본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

[뉴욕 특징주]페이팔, 실적 부진에 20% '급락'

유현석기자

입력2026.02.04 08:13

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

페이팔의 주가가 급락했다. 지난해 4분기 실적 부진에 올해 성장 전망치도 시장 기대치에 부응하지 못한 것이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

[뉴욕 특징주]페이팔, 실적 부진에 20% '급락'
AD
원본보기 아이콘

3일(현지시간) 페이팔은 전거래일 대비 10.63달러(20.31%) 급락한 41.70달러에 거래를 마쳤다. 장 마감 후 시간외 거래에서는 소폭 반등했다.


이날 페이팔은 시장 기대치에 미치지 못하는 부진한 실적을 내놨다. 지난해 4분기 매출액은 86억7600만달러로 전년 동기 대비 4% 증가했다. 하지만 시장조사업체 LSEG가 집계한 전망치 88억 달러에 못 미쳤다. 조정 주당 순이익(EPS)은 1.23달러로 기대치인 1.28달러를 밑돌았다.

올해 실적 전망치가 낮아졌다는 것도 주가 부진의 원인으로 꼽힌다. 페이팔은 올해 조정 EPS가 감소 혹은 소폭 증가하는 수준에 그칠 것으로 내다봤다. 이는 LSEG가 집계한 약 8% 성장 전망을 크게 밑도는 수준이다.


또한 최고경영자(CEO)도 교체됐다. 페이팔은 2023년 9월 부임한 전임 알렉스 크리스 CEO가 물러나고 엔리케 로레스 전 HP CEO가 부임한다고 밝혔다. 페이팔 이사회는 일부 진전에도 불구하고 전반적인 변화와 실행 속도가 기대에 못 미쳤다며 교체 배경을 설명했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 탄생" [단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'

새로운 이슈 보기