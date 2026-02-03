본문 바로가기
동명대 군사학과, 수시 합격자 사전 오리엔테이션

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.03 10:02

예비 장교 대상 교육과정·진로 비전 소개, 캠퍼스 체험도

동명대학교 군사학과는 지난달 30일 2026학년도 수시전형 합격자 25명을 대상으로 입학 전 사전 오리엔테이션을 실시했다.

동명대 군사학과가 수시 합격자 사전 오리엔테이션을 갖고 있다. 동명대 제공

이번 오리엔테이션은 장차 장교를 꿈꾸는 예비 신입생들에게 군사학과의 교육과정과 비전을 소개하고, 대학 생활에 대한 이해와 조기 적응을 돕기 위해 마련됐다.


참가 학생들은 향후 학업과 훈련을 진행하게 될 강의실과 체력단련장, 드론센터, 동아리방 등을 둘러보며 캠퍼스를 미리 체험했다. 또 군사학과 학생들의 상징이자 자부심인 제복 치수 측정도 함께 진행됐다.

행사에는 군사학과장이자 창의인재대학장인 나승학 교수를 비롯한 교수진이 참석해 동명대 군사학과의 교육 강점과 장교 진로 비전을 소개하며 합격자들을 환영했다. 재학생 선배들과 신입생들이 함께 학식을 체험하며 학교생활과 전공에 대한 궁금증을 자유롭게 나누는 소통의 시간도 이어졌다.


2026학년도 입학생들은 다종목 유단자, 드론 조종 자격 보유자, 교관 자격증 취득자 등 다양한 역량을 갖춘 학생들로 구성돼 눈길을 끌었다. 특히 병사로 군 복무를 마친 구 모 학생은 "군사학과에서 새로운 출발을 통해 장교시험에 합격해 장차 직업군인의 길을 걷고 싶다"며 포부를 전했다.


동명대 군사학과 관계자는 "체계적인 교육과 실전 중심의 훈련을 통해 국가와 사회에 기여하는 정예 장교 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

