민주당 "민주주의와 평화 산 증인 이해찬의 길 이어가겠다"

박수현 "장동혁 조문와줘서 감사"

더불어민주당은 31일 고(故) 이해찬 전 총리 영결식과 관련해 "민주주의와 평화의 산증인이신 이해찬 전 총리의 길을 이어가겠다"고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 영결식 후 브리핑을 통해 "대한민국 민주주의와 시대적 과제를 이끌어오신 이 전 총리의 영면을 기원한다"고 밝혔다. 그는 "이 전 총리께서는 건강이 좋지 않으신 상황에서도 민주평화통일자문회의 수석부의장으로서의 공적 책무를 다하시고자 끝까지 당신의 자리를 지켰다"며 "한반도 평화를 위한 그 마음을 민주당은 잊지 않고 계승하겠다"고 했다.

박 수석대변인은 "대한민국 균형발전을 위해 진두지휘하신 행정수도의 완성을 5극 3특의 균형성장 전략으로 승화하겠다"며 "무엇보다 정치인이 가져야 할 덕목으로 강조하신 '성실, 진실, 절실'의 가치를 받들어 오직 국민을 위해, 국민만을 바라보며 일하는 민주당의 정신을 이어가겠다"고 했다.

박 수석대변인은 브리핑 후 기자들과 만난 자리에서 장동혁 국민의힘 대표가 전날 이 전 총리 장례식장에 조문온 것과 관련해 "단식 후 건강이 다 회복되지 않으셨을 텐데도 진심으로 조문해 주셔서 감사드린다"고 했다.

그는 "정청래 민주당 대표는 장 대표의 조문에 진심으로 감사를 표하고 출입문까지 이동해서 배웅하는 마음을 표했다"며 "양당 대표의 진심 어린 조문과 마중에 대한민국 정치의 미래가 담겨있길 바란다"고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



