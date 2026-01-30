부산시, 교류 20주년 일본 홋카이도 대표단 접견

교육·관광·문화·행정 다양한 분야 협력 확대

부산시가 교류 20주년을 맞아 일본 홋카이도 대표단과 만나 두 지역 간 협력 확대 방안을 논의했다.

부산시(시장 박형준)는 지난 29일 오전 성희엽 시 미래혁신부시장과 가노 다카유키 홋카이도 부지사, 이토 조이치 홋카이도 의회 의장, 나카츠카사 데쓰오 홋카이도 일한의원연맹 회장 등 홋카이도 대표단이 만나 양 도시 간 우호협력 강화 방안을 논의했다고 30일 알렸다.

이번 홋카이도 대표단은 홋카이도청과 의회, 교육·문화 분야 관계자 20여명으로 구성됐으며 2005년 12월 체결된 부산시와 홋카이도의 우호교류 의향서 20주년을 기념해 부산을 찾았다.

지난 29일 성희엽 부산시 미래혁신부시장(맨 왼쪽)이 홋카이도 대표단을 만나 양 도시 간 우호협력 강화 방안을 논의하고 있다.

성 부시장은 "홋카이도 대표단의 부산 방문을 환영한다"며 "부산과 홋카이도는 지리·환경적으로 닮은 점이 많은 지역으로 2005년 우호교류 의향서 체결 이후 꾸준히 교류를 이어왔다"고 말했다. 또 "2021년 양 도시가 함께한 라이트온 행사는 코로나19 확산으로 어려웠던 시기 시민에게 위로와 희망을 전한 의미있는 교류"라고 덧붙였다.

성 부시장은 또 "부산은 최근 대외 인지도 상승과 함께 해외 관광객 유입이 크게 늘고 있다"며 "해외 관광객이 많이 찾는 홋카이도와의 교류를 통해 두 도시 모두 더 많은 세계인이 찾는 도시가 되길 기대한다"고 말했다.

이에 가노 다카유키 홋카이도 부지사는 "부산과 홋카이도의 관계는 지난 20년간 눈에 띄게 발전해 왔다"며 "부산과 홋카이도를 잇는 직항 노선도 많고 부산에서 홋카이도를 찾는 관광객 역시 상당하다"고 화답했다.

나카츠카사 데쓰오 홋카이도 일한의원연맹 회장은 "부산을 꼭 한번 방문하고 싶었다"며 "삿포로 눈축제 등 홋카이도의 대표 행사에도 부산 대표단이 방문해 주시길 바란다"고 말했다.

부산시는 이날 접견에 이어 홋카이도 대표단과 부산 지역 문화·관광 분야 관계자 등 40여명이 참석한 가운데 교육·관광·문화·인적·행정 교류 등 다양한 분야의 협력 방안을 논의했다. 이 자리에서 부산시는 글로벌관광도시진흥기구(TPO) 회원도시로서 홋카이도의 가입, '글로벌위크'와 '글로벌관광서밋' 등 부산 국제행사 초청, 외국지방공무원 초청연수(K2H) 프로그램 참여, 도서관 교류 등 구체적인 협력안을 제안했다.

성 부시장은 "이번 만남을 계기로 홋카이도와 정식 우호협력도시 체결로 이어지길 바란다"며 "다시 한번 부산을 방문해 주신 데 감사드린다"고 말하며 접견을 마무리했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



