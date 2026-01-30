본문 바로가기
학생·연구·프로그램 교류… 동의대, 일본 고마자와여자대와 국제학술교류 협정

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.30 12:26

동의대학교(총장 한수환)가 일본 고마자와여자대와 학생 교환 및 연구 프로젝트를 교류한다.


동의대는 지난 1월 26일 대학본관 2층 글로벌회의실에서 일본 고마자와여자대학교(총장 우수이 미네코)와 국제학술교류 협정을 체결했다고 30일 알렸다.

이날 협정식에 동의대 한수환 총장, 이임건 대외부총장, 배금광 국제교류처장과 일본 고마자와여자대학교 우수이 미네코 총장, 장경태 관광문화학부장 등 관계자들이 참석했다.

협정에 따라 양교는 교환학생, 단기 어학 프로그램 등 학생 교류와 공동 연구 프로젝트 및 각종 프로그램의 공동 운영 등에 협력하게 된다.


동의대 한수환 총장은 "이번 협정을 계기로 양교 학생과 교직원들의 활발한 교류가 펼쳐지길 바라며 지속적인 소통과 협력을 통해 양교의 국제화 역량이 한층 높아지길 기대한다"라고 말했다.


일본 고마자와여자대학교는 1927년에 개교한 사립여자대학교로 일본 도쿄도 세타가야구에 있으며 인문학부, 관광 문화학부, 인간건강학부, 간호학부 등 7개 학과에 재학생 1590명과 교직원 170여명 규모이다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
