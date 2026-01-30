본문 바로가기
장동혁 대표, 이해찬 빈소 찾아 조문…정청래와 만나 "조금 더 나은 정치할 것"

김평화기자

입력2026.01.30 12:25

장동혁, 국민의힘 지도부와 함께 빈소 찾아
정청래 민주당 대표와 안부 인사 나누기도

장동혁 국민의힘 대표가 30일 고(故) 이해찬 전 총리 빈소를 찾았다. 최근 당내 이슈가 커진 상황이지만 이날은 현안과 관련해 별다른 언급 없이 고인을 추모했다.


장동혁 국민의힘 대표가 송언석 원내대표 등 지도부와 30일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리 빈소를 찾아 조문하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 송언석 원내대표 등 지도부와 30일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리 빈소를 찾아 조문하고 있다. 연합뉴스

발인 하루 전인 이날 장 대표는 오전 11시55분께 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장을 찾아 이 전 총리를 조문했다.

장 대표는 무거운 표정으로 장례식장에 들어섰다. 국민의힘에서는 장 대표 외에도 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장, 양향자·신동욱 최고위원 등 지도부가 함께했다.


장 대표는 10분여 넘게 빈소에 머물다 상주 역할 중인 정청래 더불어민주당 대표와 함께 나왔다. 최근 당 내홍이 잇따르면서 관심이 쏠린 상태지만 별다른 발언 없이 차를 타고 자리를 떴다.


장 대표는 빈소에서 만난 정 대표와 안부를 나누기도 했다. 정 대표가 몸 상태를 묻자 장 대표는 "많이 좋아졌다"고 말했다. 또 정 대표가 "빨리 건강을 회복해 이 전 총리 뜻을 받들어 좋은 정치를 해달라"고 하자 장 대표는 "조금 더 나은 정치를 하겠다"고 답했다.

앞서 장 대표는 지난 27일 빈소가 마련된 첫날 장례식장에 근조화환을 보낸 바 있다. 지난 22일 단식을 끝낸 뒤 28일 당무에 복귀했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr
