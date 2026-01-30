담배 대신 포인트… 양산시, ‘끊으면 쌓이는’ 금연 보상

6개월 금연 성공 기념품 ‘양산사랑카드’ 포인트로 전환 지급

담배 연기가 사라진 자리, 지역화폐 포인트가 채워진다.

경남 양산시보건소는 2월부터 보건소 금연클리닉 등록자 중 6개월 금연에 성공한 시민에게 지급하던 기념품을 기존 온누리상품권에서 지역화폐인 '양산사랑카드' 포인트로 변경 지급한다고 전했다.

이번 개편은 금연 성공의 기쁨을 지역사회의 온기로 확산시키기 위해 추진됐다.

기존에 지급되던 온누리상품권은 전국적으로 사용이 가능해 우리 지역 내 소비를 유도하고 소상공인을 직접적으로 돕는 지역경제 활성화 측면에서는 다소 아쉬움이 있다는 현장의 목소리를 반영한 결과다.

양산사랑카드 포인트 지급 방식은 대상자의 편의를 최대한 고려해 이원화 운영된다. 양산사랑카드를 이미 보유하고 있는 시민은 본인의 카드에 포인트가 충전되며, 카드를 소지하지 않았거나 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 디지털 취약계층은 포인트가 선충전된 실물 선불형 카드를 직접 지급받을 수 있다.

특히 이번 사업은 단순히 개인의 건강 관리를 넘어, 시민의 금연 실천이 양산시 소비로 이어지는 '건강-경제 선순환 모델'을 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다. 담배 구매에 쓰이던 가계 지출이 금연을 통해 절약되고, 성공 보상금인 지역화폐 포인트가 다시 지역 골목상권으로 유입됨으로써 1석 2조의 효과를 거둘 것으로 기대된다.

양산시보건소 금연클리닉은 직장인들을 위해 매주 화요일 밤 9시, 매월 둘째 주 토요일 오전에도 운영하는 야금야금 금연클리닉을 통해 시민들의 금연 성공을 적극 돕고 있다.

양산시보건소 관계자는 "지난해 야간·휴일 금연클리닉 운영 등으로 목표 대비 우수한 금연클리닉 등록 실적을 거둔 만큼 올해는 양산사랑카드 지급을 통해 금연 성공의 가치를 지역 사랑으로 연결하고자 한다"며 "나와 내 가족의 건강도 지키고 우리 지역 경제도 살리는 금연 실천에 시민 여러분의 많은 참여를 바란다"고 전했다.

