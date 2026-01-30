본문 바로가기
[포토] 오세훈, '피지컬 AI 선도도시' 비전 선포

윤동주기자

입력2026.01.30 10:44

오세훈 서울시장이 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI SEOUL 2026' 콘퍼런스에 참석, 기조발언을 하고 있다. 오 시장은 이 자리에서 '피지컬 AI 선도도시' 비전을 선포하고 서울 전반을 기술 실증의 무대로 개방한다고 밝혔다.





