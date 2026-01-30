[포토] 밀라노로 향하는 동계올림픽 선수단

제25회 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 참가하는 쇼트트랙과 스피드스케이팅 선수단이 30일 인천국제공항 제2여객터미널에서 밀라노로 출국하기 위해 이동하고 있다.







