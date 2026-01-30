타워크레인을 지상에서 원격조종…현대건설, 국내 첫 현장 도입

과천 아파트 건설현장서 시연회

"추락위험·사각지대 없애 작업자 안전↑"

현대건설은 경기도 과천 디에이치 아델스타 건설현장에서 원격제어 타워크레인 기술 시연회를 했다고 30일 밝혔다.

고위험 작업으로 꼽히는 타워크레인에 직접 작업자가 들어가지 않고 지상에서 원격 조종하는 시스템을 현장에 적용한 건 이번이 처음이다. 현대건설은 국토교통부로부터 건설기계 안전기준 특례를 승인받아 이번 장비를 도입했다. 전방위 모니터링 카메라와 저지연 원격제어 기술을 결합한 시스템이다.

타워크레인이 카메라 9대를 설치해 작업 반경 전반을 다각도로 실시간 모니터링할 수 있다. 기존 상공 조종석에서 확인하기 어려웠던 사각지대까지 시야 확보가 가능하다. 실시간 작업 영상을 비롯해 풍속 정보, 충돌방지시스템 등 주요 정보가 연동돼 조종실에 알려준다. 저지연 통신기술로 0.01초 내 제어 응답이 가능하다.

타워크레인 조종사가 현대건설이 개발한 ‘원격 조종실’에서 타워크레인을 조종하고 있다. 현대건설 제공 AD 원본보기 아이콘

시연회에는 국토부와 동반성장위원회, 경기도청, 국토교통과학기술진흥원, 한국건설기술연구원, 대한토목학회, 한국건설자동화·로보틱스학회 등 유관 공공기관 관계자가 참석했다. 앞서 이 회사는 2024년 용인 연구소에서 원격시연을 선보인 바 있다. 당시 연구 성과를 바탕으로 국내 건설사 가운데 처음으로 현장에 기술을 적용했다. 유지보수나 보조 작업에 쓰는 소형 장비가 아니라 실제 공동주택 현장에서 주로 쓰는 50m 높이 대형 장비다.

이번 장비를 도입해 추락 사고 위험이나 고소 이동에 따른 부담을 줄일 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 기상변화나 극한 환경의 영향을 줄이고 장비 운용 과정을 디지털화해 작업 동선도 체계적으로 관리할 수 있는 장점이 있다. 회사 관계자는 "디지털 기반 운영 방식을 주요 작업 영역으로 확대해 현장 운영의 안정성과 효율을 높여 나갈 것"이라고 전했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>