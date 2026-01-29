울산엘리야병원, ‘울산북구노인복지관’ 의료지원 협약 체결

엘리야병원, 어르신들의 '건강 보험'이 되다

울산 북구 어르신들의 건강 가도에 '엘리야'라는 든든한 우군이 등판했다.

울산엘리야병원(병원장 정영환)이 울산북구노인복지관(관장 홍승우)과 29일 오후 1시 관장실에서 복지관을 이용하는 회원·임직원의 건강증진과 의료복지 향상을 위한 협약을 체결했다.

이번 협약식에는 울산북구노인복지관 홍승우 관장, 백지숙 통합복지과장과 울산엘리야병원 정영환 병원장을 대신해 관절척추센터 최치범 센터장(정형외과 전문의), 박정훈 총무기획차장 등 관계자 10여명이 참석했다.

울산북구노인복지관은 2004년 개관해 지역 어르신들에게 평생교육, 여가지원, 사회참여와 활동 지원, 맞춤형 돌봄 서비스 등 종합적인 복지서비스를 제공하고 있다.

현재 4000여명의 등록회원이 활동 중이며 보건복지부가 주관하는 평가에서 6년 연속 최우수 등급에 선정되는 등 지역 어르신들의 건강과 복지 증진에 크게 기여하고 있다.

이번 협약으로 양 기관은 상호발전과 번영을 도모하고 복지관을 이용하는 회원과 직원들의 건강과 복지 증진을 위해 긴밀하게 협력하기로 했다. 그뿐만 아니라 울산엘리야병원은 복지관 회원들의 편의 증진을 위한 핫라인 구축과 건강강좌 지원과 행사 시 응급구호 지원, 건강검진, 예방접종 등 회원들의 건강관리에 적극 나설 예정이다.

또 관절척추센터 최치범 센터장은 협약식을 마치고 복지관 3층 강당에서 100여명의 복지관 회원을 대상으로 '퇴행성관절염과 로봇 인공관절 수술'을 주제로 건강강좌와 질의응답을 1시간가량 진행해 큰 호응을 얻었다.

울산엘리야병원 정영환 병원장은 "울산엘리야병원은 울산 북구뿐만 아니라 경주 외동읍, 양남면 등 남경주 지역과 인접한 종합병원으로서 지역주민의 건강과 복지 증진을 위해 다양한 사회공헌 활동에 참여하고 있다"라며 "이번 협약을 계기로 울산엘리야병원이 지역주민들에게 한 발 더 다가가서 지역사회 돌봄의 한 축을 담당하게 될 것으로 기대하며 앞으로 다양한 기관·기업들과 긴밀한 협력관계 구축에 힘쓰겠다"라고 소감을 전했다.





