영남

경주시, 올해 첫 투자유치… 352억 규모 전기차 부품 공장 입주

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.29 13:56

TS오토모티브와 MOU 체결…전기차 신차종 생산라인 구축
코나·제네시스 EV 부품 생산…외동산단 미래차 산업 거점화

경주시가 2026년 병오년 새해 첫 투자유치로 352억 원 규모의 전기차 부품 공장을 유치했다.


경주시는 29일 시청 대외협력실에서 경북도와 함께 자동차 차체 부품 전문기업 ㈜티에스오토모티브 간 전기차 신차종 제품 생산라인 구축을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

경주시, 올해 첫 투자유치… 352억 규모 전기차 부품 공장 입주
이번 협약은 현대자동차의 전기차(EV) 신차종 확대에 대응해 핵심 차체 부품의 안정적인 생산 기반을 확보하기 위해 마련됐다.

㈜티에스오토모티브는 352억원을 투입해 경주시 외동읍 냉천리 일원에 제조시설 부지(1만4468㎡)를 매입하고, 오는 2028년 9월까지 연면적 1만960㎡ 규모의 신규 생산 라인을 구축할 계획이다.


이번 투자는 지난 2019년 200억원 규모의 공장 증설 투자에 이은 두 번째 대규모 투자로, 기계 설비와 금형 라인 구축을 중심으로 추진된다.


신규 고용도 함께 이뤄질 예정이다.

새롭게 구축되는 생산라인에서는 현대자동차의 ▲코나 EV ▲GV70 EV ▲G80 EV ▲GV80 EV 등에 적용되는 차체 부품을 생산한다.


생산 품목은 전방 엔진룸 구조 패널과 후방 언더바디 등 차량 안전과 직결되는 핵심 부품이다.


㈜티에스오토모티브는 2015년 본사를 울산에서 경주로 이전한 자동차 차체 부품 전문기업이다.


경주시는 이번 투자가 안정적으로 추진될 수 있도록 경북도와 함께 지방투자촉진보조금 지원을 검토하는 한편, 인·허가 등 행정적 지원과 산업단지 기반 여건 개선에 나설 방침이다.


아울러 외동산단 복합문화센터 조성과 생활 인프라 확충도 함께 추진할 계획이다.


민규현 ㈜티에스오토모티브 대표이사는 "경주시와 경북도의 협력으로 전기차 신차종 대응을 위한 생산 거점 구축이 본격화됐다"며 "지역사회와 상생하며 미래차 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.


주낙영 경주시장은 "병오년 새해 첫 투자유치 성과를 지역기업과 함께하게 되어 뜻깊다"며 "기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

