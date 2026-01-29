평택도시공사 신임 사장에 한병수씨

경기도 평택시는 한병수 전 기획항만실장을 제7대 평택도시공사 사장으로 임명했다고 29일 밝혔다.

정장선 평택시장(왼쪽)이 한병수 제7대 평택도시공사 사장에게 임명장을 수여하고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

신임 한 사장은 평택시에 32년간 재직하면서 기획·예산·기업 관련 부서 등을 거치면서 시정 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖췄다는 평가를 받는다. 한 사장의 임기는 오는 2029년 1월까지 3년이다.

한 사장은 "평택도시공사는 단순한 개발 수행기관이 아닌, 시민의 삶과 도시의 미래를 설계하는 공공기관"이라며 "성과와 속도보다 방향성과 지속 가능성을 중시하고, 신중하고 책임 있는 의사결정을 통해 조직의 안정성과 공공성을 강화하겠다"고 했다.

정장선 평택시장은 "신임 한 사장이 오랜 공직 경험과 시정 전반에 대한 이해를 바탕으로 공사를 안정적이고 체계적으로 운영해 줄 것으로 기대한다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



