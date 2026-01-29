화성시, 구청체제 출범으로 보건소도 4개 생활권 중심으로 개편

효행구보건소 신설…기존 보건소 명칭 변경

경기도 화성시는 다음 달 4개 일반구 출범에 맞춰 보건소 운영체계도 기존 3개소에서 4개소로 개편한다고 29일 밝혔다.

화성시가 다음달 4개 일반구 출범에 따라 기존 3개 보건소도 4개로 늘려 구별 체제로 개편한다. 향남읍 3.1만세로 1055의 만세구보건소. 화성시 제공

이번 개편으로 보건소 명칭은 ▲서부→만세구 ▲동부→병점구 ▲동탄→동탄구로 변경되고 효행구보건소가 신설된다.

만세구보건소는 현 서부보건소 보건정책과(향남읍 3.1만세로 1055) 건물을 사용한다. 효행구보건소는 현 서부보건소 건강증진과(봉담읍 동화새터길 109)에 위치한다. 병점구·동탄구보건소는 기존 동부보건소와 동탄보건소에 자리한다.

각 보건소는 2과 체제로 운영된다. 만세구보건소는 보건정책과와 건강증진과로 구성되며, 나머지 보건소는 보건행정과와 건강증진과로 운영된다.

보건정책과 및 보건행정과는 보건행정, 의약무관리, 정신건강, 자살예방, 감염병관리 및 대응 등을 담당한다. 건강증진과는 건강증진 및 관리, 모자보건, 방문보건, 치매관리 등을 맡는다.

시는 4개 보건소 체제를 바탕으로 감염병 대응과 건강 증진, 취약계층 보호 등 공공보건의 기본 기능을 강화하고, 구별 특성과 주민 건강 수요를 반영한 맞춤형 보건정책을 단계적으로 추진해나갈 계획이다.

정명근 화성시장은 "구별 보건소가 지역 특성과 주민 건강 수요에 보다 유연하게 대응할 수 있도록 체계를 지속해서 보완해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



