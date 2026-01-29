중앙 아닌 지역에서 답 찾는다… 울산시, 'AI 사업단' 발대식 개최

240억원 투입, 지역 중기 인공지능 전 주기적 지원 체계 구축

울산시가 중앙정부 주도의 관행에서 벗어나 우리 지역에 맞는 '맞춤형 AI 솔루션'을 직접 설계한다. AI의 해답을 서울이 아닌 현장에서 찾겠다는 선언이다.

시가 지역 주도형 인공지능 산업 전환을 이끌 '울산 AI 사업단'을 출범시키며 중소기업 디지털 대전환에 속도를 낸다.

시는 29일 오후 3시 종하이노베이션센터 4층 운당홀에서 지역 주도형 인공지능 대전환 사업 추진을 위한 '울산 AI 사업단' 발대식을 개최한다.

이날 행사에는 김두겸 울산시장과 사업 수행기관과 반정식 중소벤처기업진흥공단 지역혁신이사, 이윤철 울산상공회의소 회장을 비롯한 지역 중소기업인 등 100여명이 참석한다.

이날 발대식을 갖는 울산 AI 사업단은 광역지자체가 기획한 지역 맞춤형 인공지능 활용·확산 사업을 추진하는 컨소시엄으로, 지역 중소기업의 인공지능(AI) 활용을 촉진하는 역할을 맡는다.

울산테크노파크를 주관기관으로 울산정보산업진흥원, 울산과학기술원, 울산대학교, 울산창조경제혁신센터 등 5개 수행기관으로 분야별 사업을 수행하게 되며, 울산지방중소벤처기업청과 중소벤처기업진흥공단 울산본부 2개 기관에서 사업을 지원하게 된다.

시는 지난해 10월 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 주관한 '지역 주도형 인공지능(AI) 대전환 사업' 공모에 선정돼 1차연도 사업을 추진 중이며, 올해까지 국비 140억원을 포함한 240억 6000만원이 투입된다.

이를 통해 중소기업이 인공지능(AI) 도입 과정에서 느끼는 기술·재정적 장벽을 낮추고, 기업 맞춤형 상담(컨설팅), 데이터 구축, 실증 지원, 전문 인력 연계까지 전 주기적 지원 체계를 구축하게 된다.

중소기업과 함께하는 울산 디지털 대전환 프로젝트인 'AI-on Ulsan' 사업은 4개 분야로 나눠 추진된다.

첫 번째 ▲제조 인공지능(AI) 혁신 허브 조성을 통해 인공지능(AI) 체험 전시실, AI 아카데미·네트워킹 라운지를 구축 운영해 지역 중소기업이 인공지능(AI)기술을 쉽게 이해하고 체험하는 개방형 혁신거점으로 조성하게 된다.

두 번째 ▲제조인공지능(AI)컴퓨팅 센터 조성을 통해 최신 그래픽처리장치(GPU) 협력지구(클러스터) 도입, 기술 실증 지원 15개 사, 인공지능(AI) 활용 플랫폼 서비스를 운영해 중소기업 데이터를 구축해 개별 중소기업이 도입하기 어려운 인공지능 인프라 장벽을 해소하는 공유형 핵심 인프라로 조성하게 된다.

세 번째 ▲현장 밀착 맞춤형 지원 체계 구축을 통해 기업진단·컨설팅 150개 사, 제조공정 과정·안전·품질검사 등 AI 솔루션 보급 100개 사, 실증 기반 기술 검증, 실시간 데이터 파이프라인 연결, 인공지능(AI)기반 기술창업 인큐베이팅 30개 사 지원으로 지역 중소기업의 인공지능(AI) 도입 문턱을 낮추는 대중적 진입점 마련과 제조업 현장에 최적화된 인공지능 해결책(AI 솔루션)을 도입해 중소기업의 매출 향상과 고용 창출에 기여하게 된다.

네 번째 ▲융합형 인공지능(AI)인재 양성을 통해 체험 중심 인공지능(AI)교육 과정, 현장 연계 전문인력양성, 최고경영자(CEO)와 재직자 인공지능(AI)교육 운영으로 지역 중소기업의 인공지능(AI) 도입 인식 확산과 지속가능한 인공지능(AI) 전문인력을 양성하게 된다.

시는 앞서 지난해 1차연도 사업으로 AI 솔루션 도입 50개 사를 모집 선정했고, 기술 검증 기업 지원 7개 사 모집, 기술실증·육성 지원 15개 사 모집 선정을 완료해 사업에 박차를 가하고 있다.

오는 3월부터는 2차연도 사업을 위해 인공지능 해결책(AI 솔루션) 도입 50개 사, 역량 진단 컨설팅, 기술 검증 지원 8개 사, 인큐베이팅 지원 15개 사를 수행기관별 공개 모집할 예정이다.

울산시는 이번 사업으로 지역 중소기업이 인공지능(AI) 기술을 활용해 데이터와 분석에 기반한 합리성과 효율성을 높이는 근본적인 체질 개선과 함께 산업 패러다임 전환을 선도해 AI 수도 울산 조성에 속도를 낸다는 계획이다.

이를 통해 인공지능 활용 역량이 강화돼 지역 산업 생산성 향상과 매출 증대로 이어질 것으로 기대된다.

김두겸 시장은 "울산 주도형 인공지능(AI) 대전환사업을 통해 지역 중소기업의 전 주기적 지원체계를 구축해 AI 수도 울산에 속도를 배가시켜 지속 가능한 혁신생태계를 조성해 나갈 것"이라며 "관계기관과 중소기업의 많은 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>