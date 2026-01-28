디피인터내셔널·시니스트, 영종도 복합항공단지 개발에 美 클리어브룩과 '1조 투자' MOU 체결

인천 영종국제도시에서 추진되고 있는 복합항공단지 개발 사업에 참여하고 있는 국내 부동산 개발 업체 디피인터내셔널과 IT 기업 시니스트가 미국 투자회사와 최대 1조원대 투자 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

28일 인천광역시 남동구 인천시의회 별관 5층 건설교통위원장실에서 주식회사 디피인터내셔널과 주식회사 시티스트, 클리어브룩(CLEARBROOK) 3자간 양해각서(MOU) 체결식이 진행됐다.

28일 인천광역시 남동구 인천시의회 별관 5층 건설교통위원장실에서 (왼쪽부터) 디피인터내셔널 최갑태 상임고문과 윤승만 회장, 클리어브룩 엘리엇 위슬라 회장이 MOU 체결식을 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. 디피인터내셔널. AD 원본보기 아이콘

이날 양해각서 체결식에는 디피인터내셔널 윤승만 회장과 최갑태 상임고문, 시니스트 신경태 대표이사, 클리어브룩 창립자 겸 최고경영자인 엘리엇 위슬라(Elliott Wislar) 회장과 김형찬 부회장 등이 참석했다.

양해각서에는 영종도에서 진행되는 영종도 항공·문화 복합개발 사업을 위한 부동산 개발 프로젝트와 관련해 3사가 협력하며, 최대 1조원을 목표로 하는 투자의 형태와 집행 방법 등 내용이 담겼다.

디피인터내셔널은 프로젝트 총괄을 맡아 각종 인허가와 시공사·운영사 선정, 주요 계약 실행 등 업무를, 클리어브룩은 목표 금액에 부합하는 투자·금융 구조 제안과 자금 조건 협상을, 시니스트는 프로젝트 총괄 코디네이터로서 당사자 간 이슈 조정·해결을 각각 맡기로 하는 역할 조항도 양해각서에 포함됐다.

28일 인천광역시 남동구 인천시의회 별관 5층 건설교통위원장실에서 (왼쪽부터) 디피인터내셔널 최갑태 상임고문과 윤승만 회장, 클리어브룩 엘리엇 위슬라 회장, 시니스트 신경태 대표이사가 MOU 체결식을 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. 디피인터내셔널. 원본보기 아이콘

디피인터내셔널은 인천시 중구 소재 영종도 특별계획구역 CB1, T1 부지 32만2886㎡(약 9만7673평)에 아레나와 오피스텔, 호텔 등이 어우러진 'First Class City' 개발 사업을 추진 중이다. 최근에는 정부(문화체육관광부)가 추진 중인 수도권 중대형 규모 공연형 아레나 건립과 관련해 영종국제도시에 국내 최대인 7만석 규모의 아레나를 건립하겠다는 사업계획서를 인천경제자유구역청에 제출했다.

2004년 미국 코네티컷주 스탠포드에 설립된 클리어브룩은 주로 기관 투자자와 고액 자산사 등을 위해 투자 솔루션을 제공하며 약 20년 만에 자문과 관리 자산 규모 100억달러 이상의 투자 관리, 컨설팅 회사로 성장했다. 현재 미국과 유럽, 아시아 국가에 현지 법인을 통해 글로벌 네트워크를 확장하고 있다.

이날 MOU 체결식에 앞서 엘리엇 위슬라 클리어브룩 회장은 자신의 부친이 6·25 참전 용사였던 사실과 1988년 서울 올림픽과 1992년 바르셀로나 올림픽 때 미국 요트 국가대표로 출전했던 사실을 소개하며 화기애애한 분위기를 만들었다.

영종도 복합항공단지 사업 조감도. 디피인터내셔널 원본보기 아이콘

현재 인천 영종도에서는 외국 투자개발사와 항공 선도기업인 대한항공이 참여하는 항공복합문화시설 조성 사업이 추진되고 있다.

앞서 인천시와 인천경제자유구역청은 2024년 5월 미국 부동산 개발사인 파나핀토 글로벌파트너스, 대한항공 등과 함께 영종도 내 항공복합문화시설 조성을 위한 MOU를 체결했다.

당시 체결식에는 유정복 인천시장과 조지프 파나핀토 주니어 파나핀토 대표, 인승준 대한항공 수석, 김영란 디피인터내셔널 대표이사 등이 참석했다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr



