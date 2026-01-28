본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

국립고궁박물관, 학술지 '고궁문화' 논문 모집

이종길기자

입력2026.01.28 09:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조선·대한제국 왕실 역사·문화 연구 대상
게재 확정 시 소정의 원고료 지급

국립고궁박물관, 학술지 '고궁문화' 논문 모집
AD
원본보기 아이콘

국립고궁박물관은 조선 시대와 대한제국기의 역사·문화 연구를 활성화하기 위해 학술지 '고궁문화'에 수록할 논문을 모집한다고 28일 밝혔다.


모집 대상은 6월 30일과 12월 30일 각각 발간되는 제20호와 제21호에 실릴 연구 논문이다. 접수 마감일은 제20호가 4월 10일, 제21호가 9월 4일이다.

투고 분야는 조선·대한제국 왕실 관련 역사, 미술사, 건축사, 복식사, 고고학, 보존과학 등이다. 관련 문헌 자료를 소개하거나 해제(解題·책의 내용이나 체재를 설명하는 것)하는 원고도 가능하다. 관련 연구자는 물론 관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있다.


'고궁문화'는 2007년 창간된 국내 유일의 왕실 전문 학술지다. 2021년 한국학술지인용색인(KCI) 등재지로 선정됐다. 박물관 측은 연구 성과의 시의성 있는 소개를 위해 지난해 발간 주기를 연 1회에서 연 2회로 확대했다.


논문 접수는 '고궁문화 온라인 논문투고시스템'을 통해 진행한다. 심사를 거쳐 게재가 확정된 논문에는 소정의 원고료가 지급된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"금값 치솟는데…" 추가매입 멈춘 한은, 13년 간 어디에 투자했나

새로운 이슈 보기