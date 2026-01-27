"선물의 품격이 바뀐다"… 신세계 센텀시티, 설 선물세트 본 판매 나서

30일부터 2월 15일까지, 설 본 판매 시작



대표 상품부터 로컬 브랜드까지 폭넓게 선봬

설을 앞두고 신세계 센텀시티가 선물세트 본 판매에 들어간다

신세계 센텀시티는 오는 30일부터 내달 15일까지 설 선물세트 본 판매에 돌입한다.

지난 9일부터 시작된 사전 예약에서는 축산, 청과, 수산 등 전통적인 인기 품목을 중심으로 구매가 이어지면서, 지난해 설 대비 60% 이상 매출 신장세를 보이고 있다.

올해 설이 예년보다 늦은 2월 중순에 찾아오는 만큼, 미리 설을 준비하고자 하는 선수요가 작용했다는 분석이다.

이번 본 판매에서는 신세계만의 품격과 가치가 담긴 선물세트를 비롯해, 부산의 로컬 브랜드 상품까지 폭넓게 마련했다.

우선, 2004년 첫 출시 이후 매년 완판 행진을 이어가고 있는 프리미엄 선물세트 '5-STAR'는 산지 발굴부터 생산, 재배, 가공까지 엄격한 기준으로 모든 이력을 직접 관리하며 '명절 명품 선물'로 자리매김하고 있다.

대표 상품으로는 '명품 한우 더 시그니처'과 '명품 재래굴비 특호', '명품 셀렉트팜 햄퍼' 등이 있다.

또, 백화점 업계 유일의 자체 한우 브랜드인 '신세계 암소 한우' 선물세트는 구이용 물량을 30% 이상 늘리며 이번 설을 준비했고, 청과 바이어가 산지와 생산자를 선정하는 '셀렉트팜'은 처음으로 태국의 유명 망고 산지 '차층사오'를 지정해 현지에서 직거래한 망고를 선보인다.

'신세계 암소 한우 더 프라임 미식 만복'과 '신세계 사과·배·태국망고' 등이 대표 상품이다.

수산의 경우에는 원물을 사전 구매해 가격 경쟁력을 높이고, 추가 손질이 필요 없는 구이·순살 상품을 늘려 고객 편의성을 높였다.

대표적으로 '영광 봄굴비 만복', '신세계 순살갈치', '굴비·민어전 세트' 등이 있다.

다양한 로컬 상품들도 마련했다.

70년 전통의 부산 수제 전병 브랜드 '이대명과'는 벌써부터 고객 문의가 이어지고 있다. 부산의 시화 '동백꽃', 관광 명소인 '해운대' 등 지역과 관련된 단어로 네이밍한 전병 세트는 부산을 연상하게 해, 타지역으로 배송 주문하는 비중이 상당하다.

이대명과는 오는 29일 신세계백화점 애플리케이션 '신백 LIVE'에서 진행하는 라이브 방송을 통해 온라인으로도 고객들을 만날 예정이다.

이외에도, 부산 대표 어묵 브랜드 삼진어묵의 베스트셀러로 구성된 '삼진 프리미엄 세트 1호'와 1953년 시작된 삼진어묵의 전통을 담은 가성비 라인 '1953 세트 1호', 기장 미역과 다시마로 구성한 '기장 미역 세트'도 준비돼 있다.

신세계 센텀시티 관계자는 "이번 설은 고물가 상황을 반영해, 합리적인 가격에 품격까지 갖춘 선물세트를 늘리는 한편, 지역사회와의 상생을 위한 로컬 상품들도 공들여 준비했다"고 말했다.





