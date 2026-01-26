본문 바로가기
골프용품사, 불붙은 드라이버 전쟁

노우래기자

입력2026.01.26 16:00

핑 G440 K, 호블란과 니만의 신무기
캘러웨이 퀀텀, 트라이 포스 페이스 장착
테일러메이드 Qi4D, 카본 헤드 초경량화

벌써부터 뜨겁다. 새 시즌을 앞둔 용품사들이 신제품 경쟁을 벌이고 있다. 특히 최고 성능을 지닌 드라이버를 출시해 치열한 싸움을 벌이고 있다.

핑골프 G440 K 드라이버

핑골프 G440 K 드라이버

핑골프는 G440 K 드라이버를 선보였다. 빅토르 호블란(노르웨이)과 호아킨 니만(칠레)의 무기다. 솔과 크라운에 무게를 절감할 수 있도록 카본 소재를 적용했다. 듀얼 카본 플라이 랩 테크놀로지를 채택해 무게중심을 낮고 깊게 배치했다. 최고 수준의 관성모멘트 수치로 직진성과 관용성을 자랑한다. G440 K 헤드가 발군의 성능을 낼 수 있도록 최적의 샤프트를 장착했다.

캘러웨이골프 퀀텀 드라이버

캘러웨이골프 퀀텀 드라이버

캘러웨이는 퀀텀 드라이버를 내놨다. 티타늄·폴리 메시·카본 결합한 업계 최초 트라이 포스 페이스 기술을 적용했다. 차세대 Ai 페이스 기반으로 페이스 전 영역에서 빠른 볼 스피드, 일정한 스핀량과 관용성을 구현했다. 미스샷에도 거리와 스핀 손실을 줄여준다. 더 멀리, 더 곧게, 더 자신 있게 보내는 드라이버다.

테일러메이드 Qi4D 드라이버

테일러메이드 Qi4D 드라이버

테일러메이드는 Qi4D 드라이버를 내세웠다. 스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 윤이나 등이 장착한 라인이다. 카본 소재 비중을 대폭 늘려 헤드를 경량화했고, 임팩트 때 에너지 손실을 차단해 볼 스피드를 끌어올렸다. 4개의 무게추를 통한 정밀 피팅 시스템을 도입했다. 상급자들이 선호하는 제품이다.

던롭스포츠 젝시오 14 드라이버

던롭스포츠 젝시오 14 드라이버

던롭스포츠는 젝시오 14 시리즈 모델을 출시했다. 편안한 비거리라는 브랜드의 핵심 가치를 유지하면서도, 디자인과 구조 전반을 대대적으로 개선했다. 남성·여성 모델 전반에 걸쳐 외형과 설계를 새롭게 다듬었다. 한층 업그레이드된 헤드 실루엣과 트렌디한 컬러 구성을 적용했다. 클럽을 들었을 때 느껴지는 균형감과 안정감까지 고려했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
