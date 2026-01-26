내성~중동 BRT구간 자율주행버스, '심야 여객운송 서비스' 개시

시범 무료, 입석 제한, 15명까지 탑승



안전요원 탑승, 안전·이용 편의 확보

부산 내성~중동 간선급행버스(BRT) 구간 자율주행버스가 26일부터 '심야 여객운송 서비스'에 들어간다.

부산시는 이날부터 내성교차로와 중동을 잇는 BRT 구간에서 자율주행버스 심야 여객운송 서비스를 시작한다고 알렸다.

이번 서비스는 26일부터 6월 30일까지 시범 운행하며 평일 밤 11시 30분부터 다음 날 새벽 3시 30분까지 운영된다. 매월 첫번째 금요일은 운행하지 않는다.

부산자율주행버스 BigAi bus(빅아이버스). AD 원본보기 아이콘

운행 구간은 동래역·내성교차로에서 해운대구청어귀삼거리까지 약 10.4㎞다. 편도 운행 시간은 약 1시간이며 하루 편도 4회(왕복 2회) 운행한다. 배차 간격은 60분이다. 시범 운행 기간 요금은 무료로 향후 정식 운행 시에는 시내버스 요금과 동일하게 부과하는 방안을 검토한다.

안전 확보를 위해 입석은 제한되며 승객은 최대 15명까지 탑승할 수 있다. 모든 승객은 안전벨트를 착용해야 하고 차량에는 안전요원이 함께 탑승한다. 시는 돌발 상황에 대비한 안전관리체계를 마련하고 운행 전·중·후 전 과정에 대한 점검과 관리를 강화할 계획이다.

시는 운영 과정에서 수집되는 주행 데이터를 분석해 서비스 품질을 높이고 향후 운행 시간 확대와 노선 확장도 단계적으로 검토한다.

이번 심야 여객운송 서비스는 지난해 11월 3일부터 올해 1월 23일까지 약 두 달간 실시한 내성~중동 BRT 구간 자율주행버스 시험 운행 결과, 주행 안전성과 시스템 안정성이 확보됐다는 판단에 따라 추진됐다. 앞서 오시리아 구간에서 진행한 주간 여객운송 서비스에서도 시민 탑승을 통해 안정성과 신뢰성을 확인했다는 설명이다.

시는 시험 운행 기간 차량-사물 통신(V2X), 정밀지도 기반 주행, 버스전용차로 주행 안정성 등 자율주행 핵심 기술을 점검하고 돌발 상황 대응 능력과 시스템 신뢰성을 확인했다. 이를 통해 BRT 전용차로라는 실제 대중교통 환경에서의 안정적 운행 가능성도 검증했다.

황현철 시 교통혁신국장은 "충분한 시험 운행을 통해 자율주행버스의 안전성과 신뢰성을 확인한 뒤 심야 여객운송 서비스를 시작한다"며 "시민들이 심야에도 안심하고 이용할 수 있도록 관리 체계를 강화하고 자율주행 대중교통 서비스를 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.

부산 내성~중동BRT 자율주행자동차 시범운행지구 노선도. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



