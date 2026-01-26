용인 수지 '성복역리버파크', 702→805가구로 리모델링된다

수평·별동 증축해 전용 84·99㎡ 중대형으로 탈바꿈

경기도 용인시 수지구 상현동 1 소재 '성복역 리버파크' 아파트가 805가구의 중대형 아파트단지로 리모델링된다.

용인 수지구 상현동 '성복역 리버파크'의 리모델링 조감도. 기존 702가구의 이 아파트는 수평 및 별동 증축을 통해 805가구의 아파트로 탈바꿈한다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 이같은 내용을 담은 '성복역 리버파크' 아파트의 리모델링 사업계획을 최종 승인했다고 26일 밝혔다. 이에 따라 용인 지역에서 리모델링 사업계획승인을 받은 단지는 풍덕천동의 ▲수지초입마을(동아·삼익·풍림) ▲보원 ▲동부 ▲한국에 이어 5곳으로 늘었다.

이 아파트는 1998년 지하 1층, 지상 19~20층 4개 동으로 지어진 단지다. 59·84㎡(전용면적) 702가구 규모로 구성됐다. 단지는 2020년 리모델링 주택조합을 설립한 이후 수평·별동 증축 방식으로 리모델링을 추진해 왔다.

이번 사업계획승인으로 이 아트는 지하 5층, 지상 24층 805가구로 탈바꿈한다. 리모델링을 통해 각 가구의 면적 역시 84·99㎡로 늘어난다. 늘어난 103가구는 일반분양될 예정이다.

주차장 역시 기존 532면에서 1075면으로 2배 가까이 증가한다. 단지 내에는 ▲스카이라운지 ▲운동시설 ▲다함께돌봄센터 등 다양한 주민편의시설이 조성될 예정이다. 시공은 포스코이앤씨가 맡는다.

단지는 지하철 신분당선 성복역이 가까워 판교신도시는 물론 서울 강남권 접근성이 좋다. 단지 북측으로는 성복천을 접하고 있으며 남쪽에는 상현공원이 맞닿아 있다.

한편 이 아파트는 올해 들어 3건의 실거래신고가 이뤄졌다. 59㎡는 6억8300만~7억4000만원에, 84㎡는 8억5700만원에 각각 계약이 이뤄졌다.

이상일 용인시장은 "주민들과 적극적으로 소통해 주거환경 개선과 신속한 주거정비 사업들이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>