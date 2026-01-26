美 눈폭풍 강타…70만 가구 정전·항공편 결항

트럼프, 12개州에 연방 비상사태

국토부 장관 "도로 나오지 말라" 당부

미국에 강력한 눈폭풍이 상륙하면서 대규모 정전 사태와 항공편 결항 등 피해가 이어지고 있다. 눈폭풍은 오는 26일까지 계속될 것으로 예상된다.

25일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등 외신에 따르면 이날 오전 기준 루이지애나, 미시시피, 텍사스, 테네시주 등에서 70만 가구 이상이 정전 피해를 겪었다. 전날 눈폭풍의 영향권에 들었던 남부 지역에서 정전 피해가 컸다.

이날 하루만 항공편 1만편 이상이 취소됐다. 전날까지 포함하면 주말 새 1만4000건 이상이 결항했다. 항공편 취소는 필라델피아, 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴DC, 노스캐롤라이나 등 동부 지역 공항에 집중됐다.

국립기상청(NWS)은 뉴욕과 보스턴 등 미국 북동부 지역에 30∼60㎝의 눈이 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다. 폭풍이 지나간 뒤에도 남부부터 북동부 지역에 이르기까지 극심한 한파가 이어질 것으로 예상된다.

도널드 트럼프 대통령은 이번 눈폭풍에 대해 "역사적 겨울 폭풍"이라고 표현하며 사우스캐롤라이나, 버지니아, 테네시, 조지아, 노스캐롤라이나, 메릴랜드, 아칸소, 켄터키, 루이지애나, 미시시피, 인디애나, 웨스트버지니아 등 12개 주에 대한 연방 비상사태 선포를 승인했다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 전날 기자회견을 통해 "전국의 주민들이 할 수 있는 가장 중요한 일은 제발 도로에 나서지 않는 것"이라며 외출이 불가피한 경우가 아니면 집에 머물러 달라고 당부했다.

주(州) 정부 차원에서는 현재까지 최소 22개 주와 수도 워싱턴DC가 비상사태를 선포했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



