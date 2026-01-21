"취업률이 경쟁력"…목포대, 글로컬대학 중 전국 톱5 진입

67.5% 달성에 정시 경쟁률 7.2대1



국립목포대학교가 글로컬대학 취업률 조사에서 전국 상위 5위에 오르며 취업 경쟁력을 입증했다.

목포대는 '2024년 글로컬대학 취업률 조사'에서 취업률 67.5%를 기록해 전국 31개 글로컬대학 가운데 톱5에 진입했다고 20일 밝혔다.

목포대 70주년기념관 전경 AD 원본보기 아이콘

이는 전년(65.8%)보다 1.7%포인트 상승한 수치다. 대학 측은 실무·현장 중심 교육 강화와 학생 맞춤형 취업 지원체계 구축이 취업률 상승을 이끌었다고 설명했다.

학과별로는 약학과가 96.6%로 가장 높은 취업률을 보였고, 건축학과 92.3%, 지적학과 89% 등 다수 전공이 전국 평균을 웃도는 성과를 냈다. 의약계열뿐 아니라 공학·사회과학·생활과학 분야 전반에서 고른 취업 실적을 보인 점도 특징이다.

이 같은 취업 성과는 신입생 모집으로도 이어졌다. 국립목포대는 2026학년도 정시모집(도림캠퍼스 정원 내)에서 191명 모집에 1천375명이 지원해 경쟁률 7.2대 1을 기록했다.

송하철 총장은 "취업률 전국 톱5 달성은 학생과 대학의 교육 역량이 함께 만들어낸 결과"라며 "정시 경쟁률 상승 역시 국립목포대학교에 대한 신뢰가 높아졌다는 방증"이라고 밝혔다.

이어 "앞으로도 지역과 국가 발전에 기여하는 실용·전문 인재 양성을 위해 교육과 취업 지원을 지속해서 강화하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>