본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

박소연기자

입력2026.01.18 09:06

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영하 10도 안팎의 강추위가 반복되면서 세탁기 결빙으로 인한 수리 신청이 급증하고 있다.


18일 삼성전자서비스에 따르면 올해 1월 2주차(5∼11일) 세탁기 결빙 AS 신청은 1주차 대비 하루 평균 2배 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 다음 주에도 영하 10도에 육박하는 한파가 예상됨에 따라 세탁기 관리에도 각별한 주의가 요구된다.

삼성전자서비스는 사전에 결빙 예방법을 숙지하고 자가 점검을 시행하면 기기 고장을 예방할 수 있을 뿐 아니라, 불필요한 출장 점검에 따른 시간과 비용 부담도 줄일 수 있다고 설명했다.


최근 출시된 삼성전자 세탁기는 대부분 결빙 방지 기능을 탑재하고 있다. 예약 버튼과 탈수 버튼을 동시에 3초간 누르면 해당 기능이 작동하며, 소량의 급수와 배수를 반복해 세탁기 내부의 물을 순환시킴으로써 결빙을 예방한다. 결빙 방지 기능 진입 방법은 모델마다 다를 수 있어 홈페이지를 통해 확인이 필요하다.

[게티이미지]

[게티이미지]

AD
원본보기 아이콘

설치 환경에 따른 관리법도 중요하다. 세탁기가 옥외나 베란다 등 영하의 온도로 떨어질 수 있는 곳에 설치됐다면 수도꼭지 보온과 사용 후 잔수 제거에 신경 써야 한다.


수도꼭지는 수건 등으로 감싸 보온 처리를 하고 사용하지 않을 때는 잠가 두는 것이 좋다. 시중에서 판매되는 결빙 예방 열선을 수도꼭지에 감는 것도 방법이다.

세탁기 사용 후에는 급수 호스를 수도꼭지와 분리해 호스 안의 물을 제거하고, 세탁조에 잔수가 남아 얼지 않도록 관리해야 한다. 배수 호스의 경우 U자 형태로 굽어 있으면 물이 고여 얼 수 있으므로 곧게 일자로 펴서 설치해야 한다. 호스가 얼었을 때는 분리 후 따뜻한 물에 담가 녹인 뒤 다시 연결하면 된다.


이 밖에도 삼성 스마트싱스 앱의 푸시 알림 기능을 활용하면 세탁기와 건조기의 상태를 진단하고 결빙 위험을 사전에 안내받을 수 있다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티' "한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

"조상님, 이번 설은 60만원 상차림으로 모실게요"…불티나는 호텔 차례상

국민연금도 코인으로 달라는 러 국민들…코인열풍 빠진 이유

"날 기만했다"…머스크, 오픈AI·MS상대로 198조원 손배 청구

흑백요리사2' 임성근, 학폭 의혹에 "학교 안 다녔다"

이름·국적 가짜인 '유령 배' 3000척 이상…美·英이 잡는 이유

그린란드, 벌써부터 적정가 논란…트럼프 야욕에 가격 책정 시작됐다

새로운 이슈 보기