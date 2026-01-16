본문 바로가기
차바이오텍, 한화손보·한화생명서 1000억원 투자 유치

박정연기자

입력2026.01.16 14:46

디지털 헬스케어·금융분야 융합사업 추진

차바이오텍 이 한화손해보험·한화생명으로부터 총 1000억원 규모의 투자를 유치했다.


차바이오텍 브랜드 로고. 차바이오텍

차바이오텍은 한화손보와 한화생명이 차바이오텍의 제3자 배정 유상증자에 참여했다고 16일 밝혔다. 투자 규모는 한화손보 700억원, 한화생명 300억원이다.

이번 투자는 차바이오그룹의 의료·바이오 기술과 인공지능(AI)·데이터 기반 디지털 헬스케어 역량에 한화 금융·보험사의 인프라를 결합해 보험과 헬스케어 융합 사업을 추진하기 위한 협력 차원이란 설명이다.


양측은 보험 고객 대상 건강관리 프로그램과 AI·데이터 기반 건강 모니터링 서비스 등을 공동 개발한다. 해외 보험과 헬스케어를 연계한 신규 사업 모델도 단계적으로 발굴한다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
