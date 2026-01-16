본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"수도권 대설 시 관계기관 협업"…행안부, 현장점검 나서

김영원기자

입력2026.01.16 13:30

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오병권 자연재난실장, 수도권 대설대비 점검

지난해 12월 수도권 지역 대설 상황에서 인접 지역 간 제설이 미흡했던 사례를 계기로 행정안전부가 현장 점검에 나섰다.


오병권 행안부 자연재난실장은 16일 수도권 지역 대설 대비 상황을 점검했다. 지난해 사례가 반복되지 않도록 관계기관 간 제설 협업이 현장에서 제대로 이뤄지는지 확인하기 위해 마련됐다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

오 실장은 경기도 의정부시 제설 전진기지를 방문해 기관 간 상황 공유체계를 점검하고, 인접 지역 도로 경계 구간, 고속도로 접속부 등에서 제설 작업에 소홀함이 없도록 대비 태세를 강화할 것을 당부했다.


이어 서울시 북부도로사업소를 찾아 제설제 비축 및 장비 관리 현황을 살폈다. 또 출퇴근 시간대 도로 결빙으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 위험 구간 점검, 사전 제설, 장비·인력 전진 배치 등을 강조했다.


오 실장은 "정부는 관계기관 간 협업을 강화해 강설 시 제설 공백으로 인한 국민 불편과 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다"며 "국민 여러분께서도 제설차 길터주기, 내 집 내 점포 앞 눈치우기 등 행동요령 실천에 적극 동참해 주시기 바란다"고 당부했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

李대통령, 여야 지도부와 오찬…장동혁은 단식으로 불참

새로운 이슈 보기