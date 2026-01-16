국립국악원 오는 22일 예악당에서 새해국악연

국립국악원이 새해 정담과 덕담을 나누고 국악 발전을 기원하는 '새해국악연'을 오는 22일 오후 7시30분 국립국악원 예악당에서 개최한다.

국립국악원 소속 4개 연주단이 모두 출연해 협업하는 무대를 선보인다. 국립국악원 무용단 김충한 예술감독의 연출로 아정하고 품격 있는 궁중음악과 궁중무용을 비롯해 흥겨운 연희와 춤, 국악관현악을 접목시킨 신명나는 무대 등 다채로운 국악의 멋을 즐길 수 있는 공연들로 꾸며진다.

첫 무대로 늠름한 훈령무에 기품 있는 검무를 결합한 '일만 년의 기상'을 선보여 새해의 희망찬 기상을 기운을 전하고, 이어서 아박무와 향발무, 무고 등 규모 있는 궁중무용을 엮은 '향아무락'으로 무대를 화려하게 장식한다.

태평한 새해를 기원하는 정악 합주 '보허자'와 우렁찬 태평소의 선율이 가득한 '호적풍류 협주곡'이 나란히 연주되고, 경기, 서도, 남도의 대표적인 민요를 엮은 '민요연곡'을 통해 새해를 맞이한 즐거운 마음을 노래한다.

공연의 후반부에는 판굿에 등장하는 연희적인 요소를 새롭게 춤으로 구성한 '풍장무'를 통해 관객들의 신명을 더하고, 마지막 무대에는 경기민요 이춘희 명창과 함께 모든 출연진이 '아리랑'을 합창하며 희망찬 새해를 기념한다.

황성운 국립국악원장 직무대리는 "국악으로 새해의 희망을 그려보는 새해국악연을 통해 국악의 선율이 국민의 일상에 위로와 기쁨이 되고, 그 울림이 세계 곳곳에서 공감으로 이어지기를 기원한다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



