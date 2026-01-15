에스티큐브, 전이성 대장암 임상 1b/2상 환자 등록 100% 완료

정밀의료 기반 면역항암제 개발기업 에스티큐브 에스티큐브 052020 | 코스닥 증권정보 현재가 8,290 전일대비 100 등락률 +1.22% 거래량 165,736 전일가 8,190 2026.01.15 10:48 기준 관련기사 에스티큐브, 1월 ASCO GI서 대장암 1b상 바이오마커 분석 결과 발표에스티큐브, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참가에스티큐브, 대장암 1b상 결과 '전원 종양 감소'…"효능·내약성 모두 주목" 전 종목 시세 보기 close 는 BTN1A1 억제제 '넬마스토바트'의 전이성 대장암(mCRC) 대상 1b/2상 임상시험의 모든 환자 등록을 완료했다고 15일 밝혔다. 첫 투약이 시작된 지 약 7개월 만에 총 61명의 환자를 모집하며 치료를 본격적으로 진행 중이다.

에스티큐브 관계자는 "대장암 임상은 본격적인 2상 데이터 축적 단계에 진입했다"며 "총 5개 대학병원에서 환자등록이 빠르게 이뤄지면서 계획된 일정에 따라 임상이 차질 없이 진행되고 있다"고 말했다.

넬마스토바트는 신규 면역관문 BTN1A1을 타깃하는 계열 내 최초(First-in-class) 면역관문억제제다. 기존 면역항암제에 반응이 제한적이면서 BTN1A1의 발현 빈도가 높은 고형암에서 새로운 치료 가능성을 확인하기 위한 바이오마커 기반 임상개발이 진행되고 있다. 현재 전략적으로 중점 개발 중인 적응증은 전이성 대장암과 비소세포폐암이다.

이번 임상은 BTN1A1 TPS(종양비율점수) 50 이상인 3차 치료 이상의 전이성 대장암 환자를 대상으로 넬마스토바트와 TAS-102, 베바시주맙 병용요법을 평가하는 연구다. 현존 표준치료 중 임상 성과가 가장 우수한 TAS-102, 베바시주맙 대비 임상적 이점을 높이는 것을 목표로 하고 있다.

임상 1b상 평가 결과, 넬마스토바트 병용요법은 탁월한 안전성과 내약성을 보였다. 가장 흔한 이상반응은 화학요법과 관련된 백혈구감소증, 호중구감소증 등으로, 넬마스토바트와의 관련성은 관찰되지 않았다.

특히 임상 1b상에 참여한 환자 6명 전원에서 종양 감소가 관찰됐다. 부분반응(PR) 2명, 종양 감소 상태의 안정병변(SD)이 4명이었으며, BTN1A1 TPS 50 이상 환자군(n=5)의 객관적반응률(ORR)은 40%, 질병통제율(DCR)은 100%를 기록했다. 또한 대부분의 환자에서 투약 후 6개월 시점에 실시한 세 번째 치료반응 평가에서도 질병진행 없이 치료반응이 유지돼, 무진행생존기간(PFS) 6개월 이상이 확보된 사례가 확인됐다.

회사 관계자는 "3차 치료 이상 전이성 대장암에서는 기존 치료옵션의 무진행생존기간 중앙값(mPFS)이 평균 2~3개월에 불과한 반면, BTN1A1 고발현 환자군에서는 항암효과가 단기적 반응에 그치지 않고 안정적으로 유지되고 있다"며 "이러한 반응의 지속성은 넬마스토바트의 잠재력을 보여주는 매우 유의미한 개선 신호"라고 설명했다.

이어 "현재 임상 2상 평가 가능 환자 중 약 절반에 가까운 인원이 투약 후 2개월 시점의 첫 종양평가를 완료한 상태로, 치료 경과에 따라 데이터는 계속 누적될 것"이라며 "넬마스토바트의 임상적 가치를 입증하는데 집중하는 한편, 확보된 데이터에 대한 관심을 바탕으로 글로벌 기술이전 및 공동개발 논의에 속도를 내고 있다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



