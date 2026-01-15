이니텍, 주주가치 제고 차원 자기주식 100만주 소각 결정

이니텍 이니텍 053350 | 코스닥 증권정보 현재가 4,485 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,720 2026.01.15 개장전(20분지연) 관련기사 이니텍 AI 보안 플랫폼, 인공지능 기술혁신대상 수상이니텍, 자회사 '제노바' 설립…차세대 AI 서비스 기반 확보 착수이니텍, 스테이블코인 산업 대응을 위한 스마트포럼 전 종목 시세 보기 close 은 대규모 자기주식 소각을 통해 주주환원 정책에 적극적으로 나선다.

이니텍은 보유 중인 자기주식 100만주를 소각하기로 했다고 15일 밝혔다. 소각 예정일은 오는 21일이다. 이번에 소각하는 주식 수는 이니텍 전체 발행 주식 수 2302만1065주의 약 4.34%에 달하는 규모다.

주주가치를 극대화하려는 장기적 의지를 반영한 결과라고 설명했다. 이니텍은 배당가능이익을 재원으로 자기주식을 취득해 소각하는 '이익소각' 방식을 확정했다. 자본금의 감소 없이 발행 주식 총수만 줄어들기 때문에, 기존 주주가 보유한 주식의 지분 가치가 상승할 것으로 회사는 기대하고 있다.

이니텍은 ▲주당순이익(EPS) ▲자기자본이익률(ROE) 등 핵심 재무 지표가 개선되고, 시장 내 잠재적인 물량 부담 완화 효과로 기업 가치에 대한 긍정적 평가가 따를 것으로 보고 있다.

2024년 결산 기준 약 500억원 이상의 배당가능이익을 보유하고 있다. 앞으로도 재원을 활용해 자사주 매입 및 소각 등 주주가치를 높일 수 있는 다양한 방안을 지속해서 검토해 나갈 계획이다.

이니텍 관계자는 "자기주식 소각은 회사의 성과를 주주들과 공유하고, 책임 경영을 강화하겠다는 의지의 표명"이며 "앞으로도 지속 가능한 주주환원 정책을 통해 기업 신뢰도와 주주 가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





